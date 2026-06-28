¡Ya están aquí! Marruecos llega a Monterrey con gran recibimiento

La selección de Marruecos arribó a Monterrey con más de tres horas de retraso antes de su duelo ante Países Bajos, en medio de un caótico recibimiento.

La selección de Marruecos ya se encuentra en Monterrey para disputar su compromiso de dieciseisavos de final frente a Países Bajos, aunque su llegada estuvo marcada por un retraso en el vuelo y algunos momentos de tensión en las afueras del hotel donde se hospedará.

El conjunto africano arribó a la Sultana del Norte con dos días de anticipación al encuentro.

Su vuelo tenía previsto aterrizar a las 18:00 horas, pero sufrió un retraso superior a tres horas, por lo que la delegación llegó al hotel, ubicado en el municipio de San Pedro, después de las 23:00 horas.

Aficionados esperaron por horas

A pesar de la demora, un grupo de seguidores permaneció durante más de cuatro horas a las afueras del hotel para recibir a la selección.

Varios futbolistas atendieron a los presentes con fotografías y firmas de autógrafos.

Entre los jugadores más solicitados estuvieron Brahim Díaz, Yassine Bounou y Achraf Hakimi, quienes viajaron junto al resto del plantel sin reportarse bajas.

El operativo de seguridad provocó inconformidad entre algunos aficionados debido a que la prensa y los seguidores permanecieron en el mismo espacio, a diferencia de operativos anteriores realizados durante las llegadas de las selecciones de Japón y Corea del Sur.

La situación generó reclamos por parte de familias que acudieron con niños pequeños. Incluso, un comentario atribuido a un integrante del personal de FIFA incrementó la molestia de los presentes y provocó el llanto de uno de los menores.

Posteriormente, otro representante del organismo intervino para atender la situación y, finalmente, algunos niños lograron fotografiarse con el guardameta Yassine Bounou.

Marruecos entrenará este sábado

El combinado marroquí realizará este sábado su primera práctica en Monterrey.

El entrenamiento está programado para las 18:00 horas en el Estadio Universitario, como parte de la preparación para el duelo de dieciseisavos de final frente a Países Bajos.