¡Ya es oficial! Cruz Azul jugará como local en el Estadio Azteca

El Cruz Azul jugará sus partidos como local en la cancha del Estadio Azteca durante el Apertura 2026 tras hacerse oficial por parte de la Liga MX

La Liga MX informó que el Club Cruz Azul llegó a un acuerdo para jugar en el Estadio Azteca sus partidos como local durante el Apertura 2026.

De esta manera, el actual campeón del futbol mexicano volverá al Coloso de Santa Úrsula, escenario que ha sido casa de la “Máquina” en diferentes etapas.

Desde 2024, el equipo ha tenido como casa el Estadio Azteca, Ciudad de los Deportes, Ciudad Universitaria, y el Cuauhtémoc, en Puebla.

Cruz Azul debutará como local el martes 21 de julio a las 19:00 horas enfrentado al Puebla.

Queda sin efecto cambio de sede

Durante esta semana se manejó que los “celestes” iniciarían la defensa de su título jugando como local en el Estadio Corregidora luego de que no se logró tener listo a tiempo el Ciudad de los Deportes, pero tras el comunicado de la liga, esto quedó sin efecto.

“La Liga MX confirmó que el Club Cruz Azul está en posibilidades de participar en el Estadio Banorte (Azteca), su sede registrada, a partir de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026”.

En el entorno que rodea al equipo nuevamente se pone en evidencia que Cruz Azul debe construir lo antes posible su propio estadio, pues desde que salió de Ciudad Cooperativa Cruz Azul hace más de 50 años, el equipo nunca tuvo su casa propia, sino que fue inquilino en el Azteca por más de 25 años y luego en el antes llamado Estadio Azul.