¡Ya es factor! Diego Lainez firmó el mejor torneo de su carrera

Diego Lainez es uno de los jugadores mexicanos más criticados del último tiempo, pues cuando era un juvenil mostró destellos que provocaron que se le diera el mote del "Messi mexicano", título que le pesó un poco, especialmente durante su paso por Europa, donde nunca se adaptó.

Su poca regularidad propiciaron su regreso a México con Tigres, donde también se criticó su estadía, aunque con el paso del tiempo se asentó y este mismo Apertura 2025 se volvió un jugador importante para Guido Pizarro, quien lo potenció para que "Factor" firme el mejor torneo de su carrera.

Jugando pegado a banda derecha, Lainez firmó cinco goles y cuatro asistencias únicamente en la Fase Regular, siendo esta su mejor campaña en cuanto a números se refiere. Como extra, fue el mayor asistidor del equipo junto a Ángel Correa.

Previamente, el Apertura 2023 había sido su torneo con mejores números, en la que hizo tres goles y dos asistencias, aunque en ese semestre jugó apenas 10 partidos.

Este buen nivel le valió convertirse en pieza clave para Guido Pizarro, que le dio la confianza de ser titular; lo cual, también lo llevó de vuelta a la Selección Nacional, donde peleará por un puesto en la Copa del Mundo.

Aunque todavía falta la parte más importante del torneo, "Factor" llegaá como uno de los jugadores más importantes de un equipo que está como uno de los favoritos para volver a ser campeón.