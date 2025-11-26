¡Ya es Clásico! Rayados y América tendrán onceava eliminatoria

Esta será la octava ocasión que se topen en Liguilla, donde el saldo está muy parejo, pues Monterrey avanzó cuatro veces y las "Águilas" en tres

Este miércoles se verá una nueva edición de un cruce que se ha convertido en un Clásico de las fases de eliminación, pues ambas instituciones se vieron las caras en prácticamente todas las instancias y competencias posibles: Rayados y América.

Esta será la décima primera ocasión que ambos crucen caminos y la octava en Liguilla, donde el saldo está muy parejo, pues el Monterrey salió avante en cuatro ocasiones, mientras que las "Águilas" lo hicieron cuatro veces.

Su primer encuentro se dio en los Cuartos de Final del Apertura 2009, donde "La Pandilla" avanzó por 2-1, tres años después, en el Clausura 2012, nuevamente vencieron los regios por 2-0, ahora en Semifinales. Posteriormente, América avanzó en las Semifinales del Clausura 2013 y Apertura 2014.

Estamos listos para mañana.👊🏼¡Arriba el Monterrey!🔥🔝 pic.twitter.com/tiQXNgNCeO — Rayados (@Rayados) November 25, 2025

En el Clausura 2016 ambos protagonizaron una se las mejores Semifinales de todos los tiempos, en la que los albiazules ganaron 4-3 y nuevamente se impusieron en el inolvidable Apertura 2019.

El último capítulo de esta novela fue en el Apertura 2024, donde América paseó a Rayados para concretar el tricampeonato, el cual celebró en la cancha del "Gigante de Acero".

Pero todavía hay más de esta historia, pues ya jugaron una Final de Interliga en 2010, en la que el Monterrey fue campeón en penales. De igual manera, en 2017, el triunfo fue regio, pero en las Semifinales de la Copa MX, tal como en la Final de la Concachampions 2021, que ganaron los de Nuevo León.

Estas llaves son garantía de emociones, por lo que se espera que para estos Cuartos de Final se mantenga la emoción, pues ambos son de los favoritos para ser campeón.