¡Y dale boca, dale! Boca Juniors clasifica a los playoffs

Con este resultado, Boca alcanzó 27 puntos y se mantiene como líder absoluto del grupo B, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo.

Con una actuación sólida y contundente, Boca Juniors se impuso como visitante por 4-0 a Defensa y Justicia en el arranque de la jornada 16 del torneo Apertura del fútbol argentino, resultado que le permitió asegurar su clasificación a la siguiente fase.

El conjunto xeneize mostró eficacia en los momentos clave del partido, capitalizando sus oportunidades frente al arco rival. Milton Giménez abrió el marcador al minuto 22, mientras que en la recta final del encuentro Alan Velasco (76’), Adam Bareiro (80’) y Miguel Ángel Merentiel (91’) sellaron la goleada.

Eficacia ofensiva y cambios determinantes

Durante la primera mitad, Boca logró adelantarse prácticamente en su única llegada clara. Giménez sacó un disparo desde fuera del área que, tras desviarse en un defensor, terminó en el fondo de la red.

Ya en el segundo tiempo, el técnico Claudio Úbeda movió sus piezas y los cambios marcaron diferencia. El ingreso de Leandro Paredes y Adam Bareiro le dio mayor dinamismo al equipo, que encontró espacios para ampliar la ventaja.

El segundo gol llegó tras un contragolpe rápido, donde Velasco aprovechó un balón largo con la defensa rival adelantada y definió cruzado. Posteriormente, Bareiro concretó el tercero tras una jugada colectiva bien elaborada, mientras que Merentiel cerró la cuenta tras eludir al portero.

Rotaciones y contexto del partido

El encuentro también estuvo marcado por algunas decisiones estratégicas, como la rotación de jugadores habituales, debido a la participación del equipo en la Copa Libertadores, donde actualmente lidera su grupo con paso perfecto.

Además, el mediocampista Ander Herrera causó baja antes del inicio del partido tras lesionarse en el calentamiento, siendo sustituido por Milton Delgado.

En las gradas, cerca de 3,000 aficionados de Boca se hicieron presentes en el estadio de Florencio Varela, donde el partido tuvo dos pausas por un incidente de salud de un espectador.

Boca se afianza en la pelea por el título

Con este resultado, Boca alcanzó 27 puntos y se mantiene como líder absoluto del grupo A, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo.

Tras el encuentro, Alan Velasco destacó el desempeño colectivo: “Contento. Creo que el equipo hizo un buen partido”, señaló, resaltando también la profundidad del plantel.

El triunfo también llega en un momento clave, luego del impulso anímico obtenido tras ganar el superclásico, lo que refuerza el buen momento del equipo de cara a la fase final del campeonato.

En otros resultados y próximos encuentros, River Plate buscará recuperarse este fin de semana cuando reciba a Aldosivi, mientras que otros equipos como Estudiantes, Vélez y Talleres también pelean por asegurar su lugar en la siguiente ronda.