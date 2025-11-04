Xolos vende en 30 millones a Gilberto Mora para su salto a Europa

Tijuana fija un valor histórico para su joya y ya atrae interés de gigantes de España, mientras buscan retener porcentaje de venta.

Gilberto Mora, mediocampista de Xolos, se ha convertido en la carta más codiciada del futbol mexicano. Tijuana ya habría fijado un precio mínimo de 30 millones de dólares para negociar su salida al futbol europeo, un monto que sacudiría por completo el mercado nacional y pondría al juvenil en la antesala del fichaje mexicano más caro de la historia.

Más allá de la cifra, el club fronterizo no pretende vender el 100% de sus derechos, pues busca quedarse con un porcentaje relevante para capitalizar futuras ventas en Europa. El plan de alto impacto está diseñado a largo plazo: Xolos considera que Mora todavía puede elevar aún más su tasación después del Mundial 2030, donde se proyecta que su cotización podría explotar definitivamente.

Real Madrid, PSG, Manchester United son algunos clubes que han sonado en el entorno del jugador de Tijuana, quien es representado por Rafaela Pimenta.

La agente, quien también trabaja con Santiago Giménez y Erling Haaland, adelantó hace poco que Mora no saldrá nada barato para el equipo europeo que lo busque. “Con 15 millones de dólares no me compro una pierna de Gilberto Mora” señaló en entrevista

La joya mexicana sigue recuperándose tras su fractura

La joya de Tijuana viene de una lesión que encendió alarmas. El club confirmó que Mora sufrió una fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda durante el entrenamiento del jueves, por lo que fue operado de inmediato. La cirugía fue exitosa, pero su tiempo de retorno se mantiene indefinido.