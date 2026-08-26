Xavi fue la tercera opción para dirigir a Países Bajos

El director de fútbol de la KNVB, Nigel de Jong, reveló en plena conferencia de prensa que los otros dos candidatos rechazaron su ofrecimiento

La presentación de Xavi Hernández como nuevo director técnico de la selección de Países Bajos se vio opacada por un "ventaneo" por parte de la dirigencia de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB).

El director de fútbol de la KNVB, Nigel de Jong, reveló en plena conferencia de prensa que el exjugador español fue la tercera opción para ocupar el banquillo que dejó vacante Ronald Koeman.

¿Quiénes fueron las otras opciones?

Según dijo el también exjugador, la primera opción de la dirigencia fue Pep Guardiola; sin embargo, el catalán respondió al interés diciendo que se quería tomar un año libre, luego de su salida del Manchester City.

😳🇳🇱 Nigel de Jong, director deportivo de Países Bajos, sobre la contratación de Xavi:



“Nuestro primer candidato para reemplazar a Ronald Koeman fue Pep Guardiola, pero él quería tomarse un año de descanso.



Nuestro segundo candidato fue Arne Slot, pero él prefirió seguir… https://t.co/HDMMNPRKQL — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 25, 2026 El siguiente candidato fue Arne Slot, quien salió del Liverpool por su mal rendimiento durante la temporada anterior y le comunicó a los altos mandos que prefiere mantenerse como entrenador de clubes. ¿Qué dijo Xavi? Contrario a lo que uno podría pensar, lejos de parecer molesto por ser plato de tercera mesa, Xavi se mostró honrado en ser parte de la terna de aspirantes a ocupar el cargo, especialmente por los nombres de altísimo perfil con los que compitió. "No es una mala posición. Después de Guardiola y Slot. Al menos estamos en el podio. No me importa. Me siento muy honrado de estar aquí para ser el nuevo entrenador", respondió. El debut de Xavi será el 24 de septiembre por la UEFA Nations League y tendrá un "bautizo de fuego", pues se medirá a la Alemania de Jürgen Klopp, quien también tendrá su estreno con su escuadra. El español estará ligado al equipo hasta el 2030, por lo que podrá trabajar durante todo el ciclo mundialista, buscando mejorar lo hecho en la edición de 2026, donde la "Naranja Mecánica" se quedó eliminada ante Marruecos en Dieciseisavos de Final. Tradición rota Hernández Creus es el primer entrenador no neerlandés en comandar el equipo desde 1978, cuando el austriaco Ernst Happel tomó la responsabilidad.