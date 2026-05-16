Xabi Alonso apunta a convertirse en el próximo DT del Chelsea

Tras quedar libre en enero de 2026, varios equipos europeos comenzaron a sondear su situación, siendo el Chelsea uno de los clubes interesados en contratarlo

Xabi Alonso se ha convertido en uno de los nombres más cotizados del futbol europeo y ahora todo apunta a que su próximo destino podría estar en la Premier League, luego de que diversos reportes colocaran al técnico español muy cerca de asumir el banquillo del Chelsea.

La directiva del conjunto londinense habría iniciado conversaciones para convertir al exmediocampista español en el nuevo líder de su proyecto deportivo, en busca de estabilidad y protagonismo tras varias temporadas marcadas por cambios constantes de entrenador y resultados irregulares.

El Chelsea apuesta por un técnico con proyección europea

De acuerdo con reportes surgidos en Inglaterra, el grupo propietario del Chelsea considera que Xabi Alonso encaja perfectamente en la idea de construir un equipo competitivo a largo plazo, apostando por un estilo dinámico, ofensivo y con identidad futbolística.

El estratega español habría solicitado ciertas garantías deportivas antes de tomar una decisión definitiva, principalmente relacionadas con la estructura del proyecto, fichajes y participación en decisiones deportivas.

Las negociaciones podrían acelerarse una vez que concluya oficialmente la temporada en Inglaterra, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial por parte del club.

De promesa en los banquillos a técnico de élite

La carrera de Xabi Alonso como entrenador ha tenido un crecimiento meteórico en apenas unos años. Su etapa comenzó en las categorías inferiores del Real Madrid, donde inició su formación como director técnico antes de asumir el mando de la filial de la Real Sociedad.

Con el equipo vasco logró uno de sus primeros grandes éxitos al conseguir el ascenso a la Segunda División española, resultado que comenzó a colocarlo como uno de los entrenadores jóvenes más prometedores de Europa.

Sin embargo, el gran salto llegó en octubre de 2022 cuando tomó las riendas del Bayer Leverkusen, club que atravesaba una crisis deportiva y peleaba puestos de descenso en Bundesliga.

Xabi Alonso revolucionó al Bayer Leverkusen

En menos de dos temporadas, Alonso transformó completamente al conjunto alemán y protagonizó una de las campañas más históricas del futbol europeo reciente.

Bajo su dirección, el Leverkusen conquistó la Bundesliga 2023-24 de manera invicta, consiguiendo el primer título liguero en la historia del club y rompiendo múltiples récords de partidos consecutivos sin perder.

Además, el equipo destacó por su futbol ofensivo, presión alta y salida limpia desde el fondo, aspectos que llamaron la atención de varios gigantes europeos.

Su éxito provocó que clubes como Liverpool, Bayern Múnich y Real Madrid siguieran de cerca su evolución como entrenador.

Su paso por el Real Madrid y la posibilidad de llegar a Inglaterra

En 2025, Xabi Alonso regresó al Real Madrid, ahora como entrenador del primer equipo tras la salida de Carlo Ancelotti. Aunque inició con buenas sensaciones y reconocimiento por su estilo de juego, una serie de malos resultados y problemas internos provocaron el final anticipado de su etapa en el club merengue.

Tras quedar libre en enero de 2026, varios equipos europeos comenzaron a sondear su situación, siendo el Chelsea uno de los clubes más interesados en contratarlo.

Analistas ingleses consideran que Alonso podría representar el perfil ideal para devolver estabilidad deportiva a Stamford Bridge y liderar a una nueva generación de futbolistas jóvenes que buscan regresar al club londinense a los primeros planos del futbol europeo.