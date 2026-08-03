Wout Van Aert conquista la Vuelta a Dinamarca

El belga Wout van Aert ganó la clasificación general de la Vuelta a Dinamarca, mientras Rasmus Sojberg Pedersen se llevó la última etapa

El ciclista belga Wout van Aert, del equipo Visma | Lease a Bike, se proclamó campeón de la Vuelta a Dinamarca, mientras que el danés Rasmus Sojberg Pedersen conquistó la victoria en la quinta y última etapa disputada este domingo.

Van Aert aseguró el título tras dominar buena parte de la competencia con triunfos en las tres primeras jornadas, resultado que le permitió administrar su ventaja en la clasificación general durante la etapa de cierre.

Van Aert confirma el campeonato

El belga concluyó la última fracción en la undécima posición y terminó la prueba con un tiempo acumulado de 19 horas, 22 minutos y 23 segundos.

La clasificación general quedó encabezada por Van Aert, seguido del eslovaco Lukas Kubis, a 21 segundos, y del danés Henrik Pedersen, quien finalizó a 28 segundos del líder.

Con esta conquista, Wout van Aert alcanzó la victoria número 57 de su trayectoria profesional y sumó su segundo título más importante de la temporada, luego de imponerse en la París-Roubaix disputada en abril.

En aquella competencia, el ciclista belga superó al esloveno Tadej Pogacar, quien recientemente conquistó su quinto título en el Tour de Francia.

Pedersen gana una accidentada etapa final

La quinta etapa recorrió 126 kilómetros entre las localidades danesas de Køge y Rødovre, sobre un trazado prácticamente llano con apenas 661 metros de desnivel acumulado.

La jornada concluyó con un sprint masivo marcado por la caída de varios corredores en los metros finales. En medio del caos, Rasmus Sojberg Pedersen cruzó primero la línea de meta, desatando la celebración del público local.

Podio de la etapa

El alemán Max Walscheid, del equipo Lidl-Trek, finalizó en la segunda posición, mientras que el belga Tom Crabbe, del Team Flanders-Baloise, completó el podio de la última etapa de la competencia.