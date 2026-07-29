Wimbledon 2026 supera su récord de asistencia de 2025

La edición de este año del torneo más importante de tenis recibió 550,151 espectadores a lo largo de las dos semanas de competencia, 1,381 más que en 2025

Wimbledon registró una asistencia histórica durante su edición 2026 al recibir 550,151 espectadores a lo largo de las dos semanas de competencia, la cifra más alta en la historia del torneo, informó el All England Club.

El tercer Grand Slam de la temporada superó por 1,381 aficionados el registro de 2025, impulsado por un campeonato que se disputó sin interrupciones por lluvia por primera vez desde 2019.

La edición número 139 del torneo sobre césped logró establecer un nuevo máximo de asistencia gracias a las condiciones climáticas favorables, que permitieron completar el programa de partidos sin las afectaciones que suelen provocar las precipitaciones en Londres.

Con un total de 550,151 asistentes, Wimbledon mejoró ligeramente la marca alcanzada el año pasado y consolidó una tendencia de crecimiento en el interés del público por el torneo.

Sigue por debajo de otros Grand Slams

A pesar del nuevo récord, Wimbledon continúa siendo el Grand Slam con menor asistencia total entre los cuatro torneos más importantes del tenis.

El Abierto de Australia superó este año los 1.1 millones de espectadores, mientras que el Abierto de Estados Unidos reunió más de 900,000 aficionados en su edición más reciente.

Por su parte, el Abierto de Francia 2026 registró una asistencia de 589,500 personas, también por encima del torneo británico.

La diferencia se explica, en parte, porque los otros tres Grand Slams desarrollan su cuadro principal durante 15 días y organizan la fase de clasificación dentro del mismo complejo, lo que incrementa el número de asistentes y los ingresos por boletaje.

En contraste, Wimbledon mantiene un calendario de 14 días para el cuadro principal y realiza su fase clasificatoria en una sede distinta al All England Club.