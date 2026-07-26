William Arroyo y Cecilia Lee consiguen oro para México

Los mexicanos recibieron una calificación de 8.680 puntos para conquistar la segunda medalla de oro del país en el poomsae

México cerró con una cosecha de dos medallas de oro y una de plata su participación en el taekwondo poomsae de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, gracias a las actuaciones de William de Jesús Arroyo Reyes y Seo Hyun Cecilia Lee Kim.

El equipo nacional destacó tanto en las pruebas individuales como en la competencia de pareja mixta freestyle, donde ambos atletas aprovecharon más de una década de trabajo conjunto para superar a sus rivales y subir a lo más alto del podio.

William Arroyo domina la competencia individual

El oaxaqueño William Arroyo conquistó el campeonato de la modalidad individual varonil de poomsae reconocido al recibir una calificación de 8.820 puntos, la más alta de la prueba.

El mexicano superó al costarricense Víctor Cantillano, quien obtuvo la medalla de plata con 8.180, mientras que Luis Colón, de Puerto Rico, y César Aguilar, de Guatemala, completaron el podio con las preseas de bronce.

Arroyo confirmó su condición como uno de los principales exponentes nacionales de la especialidad, en la que los jueces califican la precisión de los movimientos, el equilibrio, el ritmo, la potencia y la correcta ejecución de cada secuencia.

Cecilia Lee sube al podio en la prueba femenil

En la categoría individual femenil tradicional, la nuevoleonesa Cecilia Lee consiguió la medalla de plata después de registrar una puntuación de 8.390 unidades.

El oro fue para la guatemalteca María Higueros, quien alcanzó 8.530 puntos. La diferencia de 0.140 entre ambas competidoras reflejó lo cerrado de una prueba definida por los detalles técnicos y la limpieza de las rutinas.

Con este resultado, Lee obtuvo la primera de sus dos preseas de la jornada y mantuvo a México entre los protagonistas de la modalidad.

Dupla mexicana conquista el segundo oro

Después de sus participaciones individuales, Arroyo y Lee unieron fuerzas en la prueba de pareja mixta freestyle, donde presentaron una rutina que destacó por su sincronía, dificultad y precisión.

Los mexicanos recibieron una calificación de 8.680 puntos para conquistar la segunda medalla de oro del país en el poomsae. Guatemala ocupó el segundo puesto con 8.400, mientras Puerto Rico consiguió el bronce con 8.280.

La coordinación de la pareja es resultado de aproximadamente 12 años de preparación conjunta bajo la dirección del entrenador Kang Young Lee, periodo en el que ambos han desarrollado una rutina de trabajo orientada a competencias internacionales.

México concluyó así el taekwondo poomsae en Santo Domingo 2026 con tres preseas: los oros de William Arroyo en individual y de la pareja mixta, además de la plata obtenida por Cecilia Lee.

El siguiente compromiso para los representantes nacionales será el Campeonato Mundial de Poomsae, programado del 14 al 20 de septiembre en Chuncheon, Corea del Sur, donde buscarán trasladar el dominio regional al máximo escenario de la especialidad.