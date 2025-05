 White Sox sobre el papa León XIV: Hey Chicago, es hincha del Sox

El papa León XIV, nacido y criado en Chicago, es hincha de los White Sox, tal y como lo reafirmó el equipo de béisbol de la Ciudad de los Vientos en las pantallas de su estadio, después de la elección del cardenal Robert Francis Prevost como nuevo pontífice, el primero de origen estadounidense.

"Hey Chicago, él es hincha del Sox", anunciaron al mundo desde el Guaranteed Rate Field, una confirmación que vino de boca de uno de los hermanos del pontífice, John Prevost, quien corrigió los reportes iniciales de que el santo padre era seguidor de los Cubs, los eternos rivales de los White Sox en casa.

"Él nunca fue fanático de los Cubs, no sé de dónde salió eso", zanjó John Prevost en declaraciones a un medio local.

