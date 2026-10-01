White Sox barren a Astros y avanzan en playoffs

Chicago ganó su primera serie de postemporada desde 2005 al vencer 7-3 a Houston, al que eliminó en dos juegos de la Serie de Comodín

Los Medias Blancas de Chicago ganaron su primera serie de playoffs desde 2005 y lo hicieron al vencer 7-3 a los Astros de Houston para barrerlos en su Serie de Comodín.

Se trata de la primera vez que Chicago gana una serie de postemporada desde aquella campaña y, curiosamente, su último triunfo en una serie de playoffs había sido precisamente ante Houston, al que barrió en la Serie Mundial de 2005 para conquistar el campeonato.

La victoria de Chicago podría decirse que fue una victoria divina, pues un día antes de que comenzara la serie, el papa León XIV envió una carta al equipo de sus amores.

De este modo, los Medias Blancas se enfrentarán a los Guardianes de Cleveland, campeones de la División Central de la Liga Americana, en una serie divisional que arrancará este sábado en Cleveland.

Chicago toma ventaja desde el inicio ante Houston

Ya en el diamante, Hunter Brown permitió cuatro carreras y fue retirado después de apenas 36 lanzamientos, obligando a Houston a remar contracorriente desde el inicio.

Los Astros reaccionaron con cuadrangulares de Jeremy Peña, Cam Smith y José Altuve para acercarse 4-3, pero no lograron completar la remontada.

El batazo decisivo llegó en la sexta entrada, cuando Chase Meidroth conectó un jonrón de tres carreras que volvió a ampliar la ventaja de Chicago y silenció a Daikin Park.

Astros fallan con corredores en posición de anotar

Houston tampoco pudo responder con corredores en posición de anotar. Los Astros terminaron la serie sin hit en nueve turnos en esas situaciones, una falla ofensiva que marcó su eliminación.

Con la victoria, los Medias Blancas avanzaron a la siguiente ronda de los playoffs, mientras Houston quedó fuera después de no poder remontar la desventaja inicial.

Resultados del Juego 2 de las Series de Comodines 2026 de la MLB