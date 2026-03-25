Wembley albergará final del ascenso a Premier este 23 de mayo

La FA confirma que el ‘play-off’ del Championship se disputará el 23 de mayo, con equipos aún en plena lucha por el ascenso

La The Football Association (FA) anunció que la final del ‘play-off’ del Championship, que otorga el último boleto a la Premier League, se disputará el próximo 23 de mayo en el icónico Wembley Stadium.

El organismo detalló que la temporada regular del Championship concluirá el sábado 2 de mayo, mientras que las semifinales —que enfrentan a los equipos ubicados entre el tercer y el sexto lugar— se jugarán a doble partido del 8 al 12 del mismo mes.

A falta de siete jornadas para el cierre, Coventry City, dirigido por Frank Lampard, y Middlesbrough ocuparían los puestos de ascenso directo.

Por su parte, Ipswich Town, Millwall, Hull City y Southampton disputarían el ‘play-off’ en busca del último cupo a la máxima categoría del fútbol inglés.

La FA también confirmó que las finales de ascenso de categorías inferiores se celebrarán en el mismo escenario: la de la League One (tercera división) el 24 de mayo y la de la League Two (cuarta división) el 25 de mayo.