Wembanyama lidera y Spurs empatan la final del Oeste

San Antonio venció 103-82 a Oklahoma City con una actuación dominante de Victor Wembanyama para igualar 2-2 la serie de la final de la Conferencia Oeste

Victor Wembanyama firmó una actuación sobresaliente para guiar a los Spurs de San Antonio a una victoria por 103-82 sobre el Thunder de Oklahoma City, resultado con el que igualaron 2-2 la final de la Conferencia Oeste.

El francés protagonizó uno de los momentos más espectaculares de la noche al encestar un triple desde media cancha sobre la bocina del segundo cuarto, jugada que desató la ovación del público y marcó el ritmo del encuentro.

Dominio total en ambos lados de la cancha

Aunque no disputó gran parte del último cuarto, Wembanyama terminó el partido con 33 puntos, ocho rebotes, cinco asistencias y tres tapones, liderando a su equipo tanto en ofensiva como en defensa.

El jugador también destacó por su impacto defensivo, encabezando un esfuerzo colectivo que limitó al Thunder a su menor cantidad de puntos en la temporada, además de forzar 20 pérdidas de balón, cifra máxima para Oklahoma City en la campaña.

El rival, que había superado los 108 puntos en todos sus juegos de playoffs hasta ahora, no logró encontrar respuestas ante la intensidad de San Antonio.

Respuesta tras la derrota

Luego de caer en el tercer juego de la serie, Wembanyama había señalado que su equipo debía mostrar carácter, asumiendo incluso mayor responsabilidad en la conducción del juego.

“Era nuestra primera desventaja en una serie de playoffs y respondimos. Solo hicimos lo que teníamos que hacer”, expresó el jugador tras el encuentro.

El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, resaltó la actitud de su figura: “Sintió la obligación de marcar el tono y lo hizo de muchas maneras”.

Un golpe de autoridad

San Antonio mostró solidez desde el inicio, con 11 puntos de Wembanyama en el primer cuarto y otros 11 en el segundo, antes de cerrar la primera mitad con el triple desde larga distancia.

En defensa, su presencia fue determinante: el Thunder fue superado por 29 puntos mientras él estuvo en la cancha y tuvo dificultades tanto en la pintura como en el perímetro, donde apenas acertó 12 de 50 intentos.

El entrenador de Oklahoma City, Mark Daigneault, reconoció que su equipo no tuvo su mejor noche: “No todos los partidos de playoffs son obras maestras”.

El quinto partido se disputará el martes en Oklahoma City, donde el ganador quedará a una victoria de avanzar a las Finales de la NBA.

Los Spurs viajarán el lunes con la misión de mantener el impulso tras una victoria contundente que reequilibra la serie y confirma su capacidad de competir al más alto nivel.