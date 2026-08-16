Wehrlein recupera el liderato de Fórmula E en Londres

Pascal Wehrlein ganó la primera carrera del ePrix de Londres y retomó el liderato de Fórmula E con cinco puntos de ventaja sobre Jake Dennis

El alemán Pascal Wehrlein, piloto de Porsche, dio un golpe importante en la pelea por el campeonato de Fórmula E al ganar este sábado la primera carrera del ePrix de Londres.

El triunfo le permitió recuperar el liderato de la clasificación general justo antes de la última competencia de la temporada, que se disputará este domingo en el mismo circuito.

Wehrlein llegó a 169 puntos, cinco más que el británico Jake Dennis, quien acumula 164. El neozelandés Mitch Evans, de Jaguar, se mantiene en la pelea con 148 unidades después de finalizar octavo.

Dennis y Da Costa completan el podio

El podio de la carrera londinense lo completaron Jake Dennis, de Andretti, y el portugués António Félix Da Costa, representante de Jaguar.

Dennis había comenzado la jornada como líder del campeonato, posición que había conseguido en la segunda carrera del ePrix de Tokio tras aprovechar el abandono de Evans y el decimotercer puesto de Wehrlein.

Sin embargo, el piloto de Porsche aprovechó su buen desempeño en Londres para darle la vuelta nuevamente a la clasificación.

El alemán dominó el fin de semana

Evans había marcado el mejor tiempo durante las primeras prácticas, mientras que Wehrlein fue el más rápido en la sesión de clasificación.

En la carrera, el alemán mantuvo el ritmo y confirmó su buen momento para quedarse con la victoria y sumar la máxima cantidad de puntos disponible en la jornada.

Dennis también tuvo una actuación destacada. Después de partir desde una posición más retrasada, logró avanzar del quinto al segundo lugar para mantener sus opciones de conquistar el campeonato.

Pepe Martí abandona

La jornada no terminó de la misma manera para el español Pepe Martí, piloto de Cupra Kiro, quien tuvo que abandonar la competencia y quedó fuera de la clasificación final.

La segunda carrera del ePrix de Londres será también la última prueba de la temporada y definirá al campeón de Fórmula E.

La competencia se disputará este domingo 16 de agosto a partir de las 16:05 horas CEST. Además, marcará el cierre de la era de los monoplazas Gen3, antes de que la categoría dé paso a los nuevos vehículos Gen4.