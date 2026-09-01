Wawrinka se despide del Abierto de EUA tras derrota

El suizo Stanislas Wawrinka, de 41 años, dijo adiós este lunes al Abierto de Estados Unidos tras perder 7-6(4), 7-6(3) y 6-0 ante el italiano Matteo Berrettini en la primera ronda.
Wawrinka, campeón en Flushing Meadows en 2016 y ganador de tres 'grandes' en su carrera, disputaba este torneo por última vez gracias a una carta de invitación.
El suizo tiene previsto retirarse del tenis al acabar la presente temporada.
Wawrinka recibió una sentida ovación del público antes de despedirse y deleitó a los aficionados con varios golpes de clase, incluido su icónico revés con una mano, sin poder prolongar su camino neoyorquino.
One last time for Stan the Man 🙌 pic.twitter.com/SmGbxZiWPJ— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026
Al acabar el encuentro, el Abierto de Estados Unidos dedicó un homenaje a Wawrinka, incluido un video de sus éxitos en el cemento neoyorquino, culminado con el título de 2016.