Wawrinka se despide del Abierto de EUA tras derrota

El tenista suizo, campeón de tres torneos de Grand Slam, recibió un homenaje en Nueva York tras caer eliminado en primera ronda.

El suizo Stanislas Wawrinka, de 41 años, dijo adiós este lunes al Abierto de Estados Unidos tras perder 7-6(4), 7-6(3) y 6-0 ante el italiano Matteo Berrettini en la primera ronda.

Wawrinka, campeón en Flushing Meadows en 2016 y ganador de tres 'grandes' en su carrera, disputaba este torneo por última vez gracias a una carta de invitación.

El suizo tiene previsto retirarse del tenis al acabar la presente temporada.

Wawrinka recibió una sentida ovación del público antes de despedirse y deleitó a los aficionados con varios golpes de clase, incluido su icónico revés con una mano, sin poder prolongar su camino neoyorquino.

One last time for Stan the Man 🙌 pic.twitter.com/SmGbxZiWPJ — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026 Al acabar el encuentro, el Abierto de Estados Unidos dedicó un homenaje a Wawrinka, incluido un video de sus éxitos en el cemento neoyorquino, culminado con el título de 2016.