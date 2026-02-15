Wasserman venderá su agencia tras filtrarse correos con Maxwell

Los correos de entre ambos surgieron en archivos de Epstein; él aclara que su vínculo fue limitado y lamenta los mensajes enviados hace 23 años

Casey Wasserman, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, anunció la venta de su agencia de talentos homónima tras la difusión de correos electrónicos intercambiados con Ghislaine Maxwell.

Los documentos, incluidos en archivos gubernamentales relacionados con Jeffrey Epstein, revelan intercambios coquetos de 2003 con Maxwell, aunque Wasserman no ha sido acusado de ninguna irregularidad.

Wasserman vende su agencia por distracción generada por los correos

En un memorando dirigido a su personal, Wasserman señaló que se había convertido en una distracción para la empresa y por ello inició el proceso de venta.

“Durante este tiempo, Mike Watts asumirá el control cotidiano del negocio mientras yo dedico toda mi atención a ofrecer a Los Ángeles unos Juegos Olímpicos en 2028 que estén a la altura de esta extraordinaria ciudad”, indicó.

Junta de LA28 confirma que Wasserman puede continuar al frente

El comité ejecutivo de LA28 realizó una revisión de las interacciones de Wasserman con Epstein y Maxwell, con la cooperación del propio empresario. En un comunicado, aseguraron:

“Determinamos que la relación del señor Wasserman con Epstein y Maxwell no fue más allá de lo que ya se ha documentado públicamente” y confirmaron que debería seguir al frente de LA28 para garantizar unos Juegos seguros y exitosos.

Agencia pierde clientes tras la revelación de los correos

Tras la revelación de los correos, la agencia Wasserman perdió clientes importantes, entre ellos la cantante Chappell Roan y la futbolista retirada Abby Wambach. El propio Wasserman lamentó sus correos de hace 23 años y destacó que sus interacciones se limitaron a un viaje humanitario a África y un puñado de mensajes.

Wasserman lamenta sus intercambios con Maxwell y Epstein

En su comunicado, Wasserman expresó: