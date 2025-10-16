Washington Spirit humilla a Rayadas 4-0 en Concachampions W

El Washington Spirit estadounidense goleó por 4-0 a las Rayadas de Monterrey del fútbol mexicano este miércoles y se clasificó a semifinales de la Copa de campeonas de la Concacaf W.
Croix Bethune, Rosemonde Kovassi y Gift Monday anotaron por el Washington, que sumó su cuarta diana por un autogol de Valeria del Campo, y llegó 10 puntos, producto de tres triunfos y un empate, los mismos del Gotham FC, al que aventaja por mejor diferencia de goles.
CROIX BETHUNE 🤩 pic.twitter.com/tYFkDLxGGZ— Washington Spirit (@WashSpirit) October 15, 2025
En las semifinales el Gotham enfrentará al América mexicano, en tanto el Washington se medirá al mejor en el duelo entre el Pachuca mexicano y el Orlando Pride estadounidense.
En su estadio, las estadounidenses desplegaron un gran fútbol en el primer tiempo, sobre todo con veloces llegadas por la banda derecha.
HAD TO BE ROSE 😤 pic.twitter.com/4EKRNKJ1cy— Washington Spirit (@WashSpirit) October 15, 2025
En el minuto 6, Bethune aceptó un balón rebotado por la guardameta Paola Manrique y de zurda puso el 1-0 para reflejar la superioridad del cuadro de casa, inexacto, con errores en los pases, en la salida y con poca contundencia en el área rival.
Monterrey salió en busca del empate en la segunda mitad; en el minuto 51 estuvo cerca de igualar con un remate de Ashlyn Fernández, pero cuando mejor jugaban las mexicanas, el Washington castigó con dos goles en cuatro minutos.
MONDAY ADDING A THIRD 💫 pic.twitter.com/b3ABGgO4eS— Washington Spirit (@WashSpirit) October 15, 2025
Ratcliffe entró por el pasillo de la izquierda y le dio un balón a Kovassi, letal en el remate de derecha. En el 57, Monday recibió una asistencia de Kovassi y anotó el 3-0.
Ante un rival vencido, el Spirit aumentó la ventaja en el 68 con un remate de Ratcliffe a pase de Kovassi, registrado como autogol de Valeria del Campo.