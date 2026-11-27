El directivo señaló el malestar existente dentro de la institución, al considerar que la actuación arbitral tuvo una influencia importante en el encuentro

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El empate sin goles entre Rayados y América en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 dejó más que análisis futbolístico. Al término del encuentro disputado en el "Gigante de Acero", el director deportivo de los albiazules, Walter Erviti, expresó públicamente su inconformidad con el trabajo arbitral y, particularmente, con la designación del silbante Víctor Alfonso Cáceres.

La polémica se generó principalmente por la expulsión del defensor Ricardo Chávez en los primeros minutos del compromiso, una decisión que obligó al conjunto regiomontano a disputar prácticamente todo el encuentro con un hombre menos. A pesar de la desventaja numérica, Monterrey logró mantener el cero y dejó abierta la eliminatoria para la vuelta.

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, Walter Erviti reconoció el esfuerzo de los jugadores y del cuerpo técnico encabezado por Matías Almeyda, destacando además la conexión que el equipo ha fortalecido con su afición a lo largo del semestre. Sin embargo, el directivo aprovechó el espacio para manifestar su postura sobre las decisiones arbitrales.

"Nos ha llamado la atención, por lo menos, que designen a un árbitro que hace tres semanas estuvo acá para un partido tan importante como este. El arbitraje que había tenido hace tres semanas a nosotros no nos había dejado conforme y creo que una designación tan pronta no es buena para el espectáculo", declaró el dirigente argentino.

Erviti también señaló que, desde la perspectiva del club, existió un criterio desigual en algunas jugadas del encuentro, afirmando que ciertas acciones fueron juzgadas con severidad cuando afectaban a Rayados, mientras que otras situaciones que pudieron favorecer al conjunto regiomontano no recibieron el mismo tratamiento.

Las declaraciones del director deportivo reflejan el malestar existente dentro de la institución regiomontana, que considera que la actuación arbitral tuvo una influencia importante en el desarrollo del encuentro. No obstante, el directivo evitó profundizar en acciones específicas y reiteró que el club continuará enfocado en buscar su clasificación en el partido de vuelta.

Con la serie aún sin goles, Rayados y América definirán al semifinalista en el compromiso de vuelta, donde la tensión deportiva ahora se ve acompañada por la controversia generada alrededor del arbitraje.