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Vuelve actividad a la Liga MX: Así se jugará la jornada 11

Por: Diana Valeria Leyva

05 Octubre 2026, 12:59

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Tras el receso por la Fecha FIFA, la actividad en la Liga MX continúa con la reanudación del Apertura 2026 de cara a la segunda parte del torneo

Vuelve actividad a la Liga MX: Así se jugará la jornada 11

La Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX marcará el regreso de la actividad después de la pausa internacional, con una cartelera que tendrá encuentros importantes tanto en la pelea por los primeros lugares como en la disputa por mantenerse dentro de la zona de clasificación.

La jornada comenzará con el Puebla vs. León, mientras que Juárez enfrentará a Tijuana y Querétaro recibirá al Atlante. 

Uno de los partidos que más reflectores tendrá será América vs. Monterrey, duelo entre dos de los clubes con mayor presión por mantenerse en la parte alta de la tabla. Otro es el Tigres vs. Toluca, duelo entre dos equipos que aspiran a mantenerse en la zona de protagonismo del campeonato.

9 de octubre

  • Puebla vs. León - 19:00 horas
  • Tigres vs. Toluca - 21:00 horas

10 de octubre

  • FC Juárez vs. Tijuana - 17:00 horas
  • Querétaro vs. Atlante - 17:00 horas
  • Atlas vs. Chivas - 19:00 horas
  • América vs. Monterrey - 21:00 horas

11 de octubre

  • Atlético de San Luis vs. Santos - 17:00 horas
  • Pachuca vs. Necaxa - 17:15 horas
  • Pumas vs. Cruz Azul - 19:00 horas

Así se encuentra la tabla general de Liga MX

Luego de disputar 10 jornadas, Toluca se mantiene como líder de la tabla junto al América con 20 puntos en total. Así se posicionan el resto de los equipos:

  1. Toluca — 20 puntos
  2. América — 20 puntos
  3. Chivas — 18 puntos
  4. Querétaro — 17 puntos
  5. León — 17 puntos
  6. Atlas — 17 puntos
  7. Cruz Azul — 16 puntos
  8. Tijuana — 14 puntos
  9. Puebla — 14 puntos
  10. Monterrey — 13 puntos
  11. Pachuca — 12 puntos
  12. Pumas — 12 puntos
  13. Atlético de San Luis — 12 puntos
  14. Atlante — 11 puntos
  15. Tigres — 10 puntos
  16. Santos Laguna — 10 puntos
  17. Necaxa — 8 puntos
  18. FC Juárez — 3 puntos

 

 

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