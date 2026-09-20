Vuelve Aaron Judge a la lista de lesionados de los Yankees

La estrella de la escuadra neoyorquina sufrió una distensión en la pantorrilla que pone en duda su actuación en los playoffs.

Aaron Judge volvió este sábado a la lista de lesionados de los Yankees de Nueva York por una distensión muscular en la pantorrilla derecha, una dolencia que deja en el aire la presencia del capitán en el tramo final de la temporada y en la postemporada, que comenzará el próximo 29 de septiembre.

“No tengo un plazo definido para su recuperación”, dijo el mánager de los Yankees, Aaron Boone, quien tampoco quiso establecer una fecha para el regreso del vigente MVP de la Liga Americana.

Preguntado directamente sobre si Judge estará disponible para la postemporada, Boone fue tajante: “No lo sé”.

Judge fue inhabilitado oficialmente después de que una resonancia magnética realizada el pasado jueves en Phoenix confirmara la distensión. El jugador de cuadro y jardinero Max Schuemann fue llamado desde la categoría Triple-A (Scranton/Wilkes-Barre) para ocupar su lugar en la plantilla.

La lesión supone un nuevo contratiempo para Judge, quien había reaparecido el 8 de septiembre tras permanecer fuera por una fractura en la costilla derecha. El capitán de los Yankees no realizó una fase de rehabilitación en las ligas menores antes de reincorporarse al equipo.

En seis partidos desde su regreso, Judge bateó de 23-4 (.174), con un jonrón, antes de abandonar el encuentro del miércoles frente a los Mellizos de Minnesota por molestias en la pierna derecha.

“Intenté restarle importancia y ver cuánto tiempo podía aguantar, porque estos partidos son importantes en la recta final de la temporada”, explicó Judge el miércoles. “Pero, tras analizarlo, pensé que lo correcto era salir del juego para no perjudicar al equipo en el campo ni en las bases”.

La nueva lesión llega en un momento especialmente delicado para Nueva York, que comenzó la jornada del pasado viernes a cinco partidos de los Rays de Tampa Bay en la División Este de la Liga Americana y afronta las últimas semanas de la campaña regular sin su principal figura ofensiva.

La fecha más próxima para un eventual regreso de Judge es el 27 de septiembre, en el último partido de la temporada regular frente a Baltimore, mientras que la Serie de Comodines de la Liga Americana está programada para comenzar el 29.

“Es un tipo que quiere estar aquí todos los días”, afirmó Cody Bellinger sobre Judge. “Quiere estar en el campo y ayudarnos a ganar. Sin duda es una noticia frustrante, especialmente cuando trabajas tan duro y durante tanto tiempo para volver y luego sucede algo así. Me siento frustrado por él. Ojalá sea algo leve y de rápida recuperación”.

Judge ha disputado 66 partidos esta temporada y presenta una línea ofensiva de .241/.360/.511, con 18 jonrones y 41 carreras impulsadas.