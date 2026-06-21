Vozinha tendrá a su madre en las tribunas ante Uruguay

El portero de Cabo Verde, figura en el empate frente a España, contará con la presencia de su madre en Miami tras recibir apoyo para viajar a Estados Unidos.

Cabo Verde afrontará este domingo uno de los partidos más importantes de su historia mundialista frente a Uruguay, y su principal figura llegará con una motivación adicional.

Vozinha, el experimentado arquero de 40 años que fue determinante en el empate sin goles ante España en el debut de la selección africana, podrá contar con el apoyo de su madre en las tribunas del estadio de Miami.

El guardameta había revelado días atrás que lamentaba que su madre no pudiera acompañarlo en el Mundial debido a las dificultades para cubrir los gastos relacionados con el viaje y la visa para ingresar a Estados Unidos.

Sin embargo, la situación cambió y la mujer podrá asistir al encuentro ante la selección uruguaya, en lo que representa un momento especial para el futbolista.

“Siempre me apoyan en todo lo que hago, así que tener a mi madre aquí es algo especial”, declaró Vozinha antes del compromiso correspondiente al Grupo H.

El arquero se convirtió en una de las historias más destacadas del torneo tras su sobresaliente actuación frente a España, donde fue pieza clave para que Cabo Verde consiguiera un histórico empate 0-0 ante una de las selecciones favoritas para avanzar en la competencia.

Ahora, el conjunto africano buscará dar una nueva sorpresa frente a Uruguay, que llega necesitado de una victoria tras igualar 1-1 con Arabia Saudita en su presentación.

La selección dirigida por Marcelo Bielsa dejó escapar puntos importantes en su debut luego de verse en desventaja durante los primeros minutos y no lograr capitalizar el dominio que ejerció durante gran parte del encuentro.

Por ello, el choque ante Cabo Verde se perfila como decisivo para las aspiraciones de los sudamericanos de avanzar a la siguiente ronda.

“Es un equipo físicamente sólido, técnicamente apto y está bien preparado. Es un equipo de carácter”, afirmó Bielsa al referirse a su rival.

El técnico argentino adelantó que podría realizar modificaciones en su alineación, con la posible inclusión de Nicolás De la Cruz y Agustín Canobbio para reforzar el ataque celeste.

Mientras Uruguay busca encaminar su clasificación, Cabo Verde intentará seguir escribiendo una de las historias más sorprendentes del Mundial, impulsado por la seguridad de su arquero y el apoyo familiar que tendrá desde las gradas.