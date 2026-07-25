Vozinha es presentado como nuevo arquero de Colo-Colo

Vozinha disputó los cuatro partidos de Cabo Verde en el Mundial de 2026 y fue determinante para que su selección avanzara a la ronda de 16avos de final

Colo-Colo hizo oficial la contratación del guardameta caboverdiano Vozinha, una de las grandes revelaciones del Mundial de 2026, como refuerzo para la segunda mitad de la temporada del futbol chileno.

El club anunció la incorporación mediante sus redes sociales con un mensaje en español, inglés y portugués: “Bienvenido, welcome, bem-vindo. Vozinha, te esperamos en el Estadio Monumental”, acompañado por una imagen inspirada en el característico cabello del portero.

Vozinha llegará como agente libre

El futbolista de 40 años, cuyo nombre completo es Josimar José Évora Dias, viajará durante los próximos días a Santiago para someterse a los exámenes médicos correspondientes, firmar su contrato y posteriormente ser presentado ante la afición en el Estadio Monumental.

Vozinha se incorporará sin costo de transferencia después de concluir su relación contractual con el GD Chaves, equipo de la segunda división de Portugal, el acuerdo previsto abarcaría el resto de 2026 y toda la temporada 2027.

El caboverdiano se convirtió en el primer refuerzo del Cacique para la segunda mitad del año, en una operación con la que el equipo dirigido por Fernando Ortiz busca aumentar la competencia en la portería.

Colo-Colo suma experiencia para fortalecer su portería

La llegada de Vozinha responde a la necesidad de reforzar una posición marcada por la recuperación de Fernando de Paul y la responsabilidad asumida durante los últimos encuentros por el juvenil Gabriel Maureira.

Colo-Colo también había analizado la contratación del uruguayo Santiago Mele, perteneciente a Rayados de Monterrey, pero esa alternativa no prosperó y el club terminó eligiendo al experimentado seleccionado africano.

Además de competir por la titularidad, el nuevo guardameta aportará experiencia internacional a un conjunto que busca mantenerse como protagonista de la liga chilena durante la segunda parte de la temporada.

De figura mundialista a nuevo refuerzo del Cacique

Vozinha disputó los cuatro partidos de Cabo Verde en el Mundial de 2026 y fue determinante para que su selección avanzara a la ronda de 16avos de final durante su primera participación en la competencia.

El portero sobresalió en el empate sin goles ante España, encuentro en el que mantuvo su arco invicto frente al equipo que posteriormente conquistó el campeonato.

También tuvo una destacada actuación contra Argentina, que necesitó del tiempo extra para imponerse 3-2 y avanzar a los octavos de final.

Su rendimiento le permitió ser incluido en el once ideal del Mundial elegido mediante la votación de los aficionados, además de convertirlo en un fenómeno internacional en redes sociales, donde su perfil de Instagram se acercó a los 30 millones de seguidores.

Colo-Colo suma así a uno de los jugadores más populares del reciente Mundial, con una trayectoria que incluye experiencias en clubes de Cabo Verde, Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia.