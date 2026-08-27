Vozinha debuta en Colo-Colo con arco en cero ante Unión Española

El estreno del africano, quien venía de ser suplente en el superclásico del domingo pasado ante Universidad de Chile, generó una alta expectativa

Tras 24 días de espera desde su arribo a territorio chileno, el portero mundialista de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, conocido deportivamente como 'Vozinha', firmó este miércoles un debut soñado bajo los tres postes de Colo Colo.

El guardameta de 40 años mantuvo su portería imbatida en la goleada por 3-0 frente a Unión Española por la Copa Chile, actuación que le valió una sonora ovación por parte de la hinchada presente en el Estadio Nacional.

El estreno del africano, quien venía de ser suplente en el superclásico del domingo pasado ante Universidad de Chile, generó una alta expectativa desde su contratación el 2 de agosto.

Vestido completamente de negro —debido a que la tradicional indumentaria amarilla fue utilizada por el guardameta rival—, 'Vozinha' completó sus primeros 90 minutos oficiales en medio de una noche invernal marcada por la lluvia, el frío y la atenta mirada desde la tribuna del ídolo colocolino Iván Zamorano.

Enmarcado en un equipo alternativo dispuesto por el cuerpo técnico, el meta respondió al aliento de los cerca de 20.000 espectadores que acudieron al inmueble capitalino. "Estoy muy feliz por mi primer juego.

Fue una sensación muy buena después de un largo tiempo sin jugar", declaró la figura al término del encuentro. Sobre el tiempo acumulado antes de su presentación, el guardameta matizó que la espera fue normal tras disputar la Copa del Mundo: "Estuve dos o tres semanas sin actividad, por lo que precisaba de un poco de tiempo para estar a punto físicamente".

Durante las acciones del encuentro, el guardameta transmitió solvencia y liderazgo. Tuvo su primer contacto con el balón a los 11 minutos al salir jugando con los pies y celebró con su zaga la apertura del marcador al minuto 22.

En el complemento resolvió con efectividad cuatro intervenciones clave para enfriar los intentos del conjunto hispano y sellar la victoria de su escuadra.

El rendimiento del experimentado portero reactivó de inmediato las opiniones entre los aficionados sobre la titularidad del arco albo, disputada habitualmente por el juvenil Gabriel Maureira.

Mientras algunos simpatizantes apuestan por darle continuidad al talento formado en casa, sectores de la fanaticada respaldan el recorrido internacional y la jerarquía que aporta el guardameta caboverdiano.

Con este resultado, Colo Colo amarró el primer lugar del Grupo C en la Copa Chile y avanzó a los octavos de final, donde se medirá ante Audax Italiano.

El triunfo refuerza el brillante momento que atraviesa la institución andina, que además lidera de manera absoluta el campeonato de liga local con 49 unidades y una ventaja de 13 puntos sobre su perseguidor más cercano.