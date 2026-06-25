Vozinha, arquero sensación de Cabo Verde, busca club tras brillar

El arquero de 40 años, figura de Cabo Verde en el Mundial, quedó libre y analiza ofertas, sin descartar jugar en Brasil.

Vozinha, arquero de la selección de Cabo Verde y una de las figuras inesperadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, se encuentra en busca de un nuevo equipo tras finalizar su vínculo con el Deportivo Chaves, club de la segunda división de Portugal.

A sus 40 años, el guardameta vive uno de los momentos más destacados de su carrera y no contempla el retiro. Por el contrario, ha dejado claro que su intención es mantenerse en activo luego de su desempeño en el torneo internacional.

“Terminé contrato con mi club anterior, Deportivo Chaves, y en este momento todavía no tengo nada. Estoy abierto a todo. Vamos a ver qué sale”, declaró en entrevista con el periodista e influencer brasileño Daniel Braune.

Actuaciones que lo pusieron en el radar internacional

El portero captó la atención del mundo futbolístico tras su destacada participación en el debut mundialista de Cabo Verde, donde su equipo logró un empate sin goles ante España, vigente campeón de Europa, el pasado 15 de junio.

Posteriormente, la selección africana volvió a sorprender al igualar 2-2 frente a Uruguay, consolidando su imagen como un conjunto competitivo en su primera participación en una Copa del Mundo.

En medio de su creciente popularidad, Vozinha no descartó la posibilidad de continuar su carrera en Brasil, país donde su figura se viralizó gracias al impulso de creadores de contenido en redes sociales.

El arquero reconoció que el apoyo de los aficionados brasileños fue clave para multiplicar su presencia digital, pasando de aproximadamente 50 mil seguidores en Instagram a cerca de 16 millones.

Entre quienes contribuyeron a este fenómeno destaca el influencer Casimiro Miguel, conocido como Cazé, quien ayudó a amplificar su historia.

“Estaría bien. Ya veremos”, expresó sobre una eventual llegada al futbol brasileño, aunque también dejó claro que le gustaría visitar el país al menos para agradecer el respaldo recibido.

“Si tengo la oportunidad, me gustaría ir, también para agradecer a todos por todo su apoyo. Y creo que muchos de mis compañeros también quieren ir”, añadió.

Vozinha recordó que ya tuvo contacto con Brasil en el pasado, cuando su antiguo equipo, el Progresso do Sambizanga de Angola, realizó una pretemporada en territorio sudamericano.

Ese antecedente refuerza su interés por regresar, ahora con mayor proyección internacional tras su desempeño en el Mundial.

Referentes y aspiraciones

El arquero también compartió que entre sus ídolos de infancia se encuentran figuras históricas en su posición, como el belga Michel Preud'homme, el neerlandés Edwin van der Sar y el italiano Gianluigi Buffon.

Actualmente, su principal objetivo es contribuir a que Cabo Verde continúe haciendo historia en su primera participación mundialista.

La selección caboverdiana mantiene vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Una victoria frente a Arabia Saudita en Houston el próximo viernes sería suficiente para asegurar su lugar en los dieciseisavos de final.

Para una nación de alrededor de medio millón de habitantes, el simple hecho de competir en el torneo ya representa un logro significativo.