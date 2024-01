 'Vomité toda la noche', Gignac revela como se sintió

Gignac fue sincero, y dentro del media day organizado por los Tigres, habló sobre la gastroenteritis que lo afectó, "En San Luis me cayó mal la comida, no se si en San Luis o antes de despegar a San Luis en el hotel de concentración, es un asco pero vomité toda la noche, tuve contractura en toda la caja toráxica, intenté entrenar a mi regreso pero me sentía muy débil, no tenía fuerza, y cada vez que comía una hora después estaba sudando y con fiebre, desde ayer mejoré un poco, hoy me sentía un poco débil, así que me quedé en el gimnasio haciendo bicicleta, pero ojalá y mañana pueda entrenar con el grupo o por lo menos en cancha para trotar o hacer intermitente para recuperar un poco de ritmo".

Por otro lado, 'Dedé' también se expresó sobre la cifra de 200 goles a los que ha llegado con Tigres, "Sin mis compañeros que han llegado cada año para apoyarme en el ataque, sin los medios que hacen un trabajo increible, en la defensa, todo el grupo, todos los cuerpos técnicos que han pasado, todo es gracias a ellos, literal, siempre dije que fui o soy un definidor en el area, pero el trabajo entre comillas sucio lo hacen los compañeros, así que soy un suertudo de tener y haber tenido jugadores increíbles a mi lado, y el logro es de todos, de la insiticiión, mis compañeros, los cuerpos técnicos y un poco mío".

Y ¿Cuántos goles más piensa meter? "Me quedan tres torneos, a ver como me siento después de eso, nunca sabemos, siempre quiero estar en la cancha, soy un competidor, desde que llegué 20 o 23 goles por temporada, así que unos 32 o 33".

