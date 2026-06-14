¡Volvió! Isaac del Toro conquista el Grand Colombier

El mexicano Isaac del Toro venció a Juan Ayuso en el Grand Colombier y se llevó la séptima etapa del Tour Auvernia Ródano Alpes

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se impuso este sábado en la séptima etapa del Tour Auvernia Ródano Alpes tras superar al español Juan Ayuso en las exigentes rampas del Grand Colombier, en una jornada de alta montaña que mantuvo abierta la lucha por la clasificación general.

Del Toro, de 22 años y originario de Ensenada, coronó en solitario la ascensión final para sumar la victoria número 26 de su carrera. El corredor del UAE completó los 133.6 kilómetros entre La Bridoire y el Grand Colombier en un tiempo de 3 horas, 41 minutos y 41 segundos, a una velocidad media de 36.2 kilómetros por hora.

🇲🇽 Isaac Del Toro remporte l’étape 7 au Grand Colombier ! 🏆



🏁 Isaac Del Toro wins Stage 7 on the Grand Colombier! 🏆#TourAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/70QQyRoGjm — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 13, 2026

El mexicano cruzó la meta con una ventaja de 25 segundos sobre Juan Ayuso, quien había lanzado un ataque lejano en busca del triunfo. El noruego Tobias Johannessen finalizó tercero a 38 segundos, mientras que Matteo Jorgenson fue cuarto a 41 segundos.

Duelo estelar entre Del Toro y Ayuso

La etapa se definió en la subida final al Grand Colombier, donde Ayuso atacó a 6.6 kilómetros de la meta para intentar distanciar a sus rivales directos.

Sin embargo, Del Toro respondió posteriormente con un cambio de ritmo que terminó por neutralizar la ofensiva del español.

Gran demostración y triunfo de @ISAACDELTOROx1 en la etapa reina del @tourauverhalpes, en la ascensión al Grand Colombier pic.twitter.com/C53tOdRxsh — Emmanuel Rosalez (@journalero) June 13, 2026

Ambos corredores protagonizaron un intenso duelo en los kilómetros finales. Cuando logró alcanzar a Ayuso a 1.6 kilómetros de la cima, el mexicano lanzó un nuevo ataque que dejó sin respuesta al ciclista español y le permitió marcharse en solitario hacia la victoria.

A pesar de ceder terreno en la ascensión final, el australiano Luke Tuckwell logró mantener el liderato de la clasificación general tras concluir la etapa a 2 minutos y 33 segundos del ganador.

La lucha por el título, sin embargo, permanece completamente abierta. Jorgenson, Del Toro, Ayuso, Johannessen y Paul Seixas se mantienen separados por apenas un minuto antes de la jornada definitiva.

Caídas y tensión en la montaña

La etapa estuvo marcada por diversos incidentes. La organización neutralizó temporalmente la carrera debido a la presencia de grava en un descenso, mientras que el francés Paul Seixas sufrió una aparatosa caída que generó preocupación entre los aficionados.

Seixas permaneció varios minutos en el suelo antes de reincorporarse a la competencia con visibles heridas en codos y rodillas. A pesar del golpe, logró regresar al grupo principal y mantenerse en la pelea por la clasificación general.

La jornada también dejó el abandono del español Pablo Castrillo, otra baja sensible para el equipo Movistar.

El Tour Auvernia Ródano Alpes concluirá este domingo con una exigente etapa de 120.1 kilómetros entre Beaufort y Plateau de Solaison-Brison.

La jornada incluirá cuatro puertos de montaña, entre ellos dos ascensos de categoría especial, con final en el Plateau de Solaison, un escenario que promete definir una de las ediciones más disputadas de la prueba francesa.