Volverán las hermanas Williams a Wimbledon tras años fuera

Las hermanas conquistaron 14 títulos de Grand Slam juntas en la modalidad de dobles, incluidos seis campeonatos en Wimbledon.

La historia de las hermanas Williams en Wimbledon tendrá un nuevo capítulo. A menos de dos semanas del inicio del torneo, los organizadores confirmaron que Serena y Venus Williams recibieron una invitación de comodín para competir juntas en la modalidad de dobles, una noticia que ha despertado expectativa entre aficionados y especialistas por el legado que ambas construyeron sobre el césped londinense.

La participación de las estadounidenses representa el regreso de una de las parejas más exitosas en la historia del tenis. Entre títulos de individuales, dobles y logros olímpicos conseguidos en las instalaciones del All England Club, las hermanas acumulan 21 trofeos y medallas que las colocan entre las figuras más importantes que han pasado por Wimbledon.

Las hermanas Williams vuelven a Wimbledon

La decisión llega poco después de que Serena Williams retomara la actividad competitiva tras permanecer casi cuatro años alejada del circuito profesional. La exnúmero uno del mundo, de 44 años, volvió a jugar dobles recientemente en torneos disputados en Londres y Berlín, donde busca recuperar ritmo de competencia.

Venus Williams, por su parte, ha mantenido apariciones esporádicas en los últimos años y cumplirá 46 años durante la semana previa al torneo. Pese al paso del tiempo, ambas continúan siendo referentes del deporte por su trayectoria y por la influencia que ejercieron en varias generaciones de tenistas.

Un historial único sobre el césped londinense

Las hermanas conquistaron 14 títulos de Grand Slam juntas en la modalidad de dobles, incluidos seis campeonatos en Wimbledon. El primero llegó en el año 2000 y el más reciente en 2016, una muestra de la longevidad deportiva que caracterizó su carrera.

Además de sus éxitos como pareja, Serena ganó siete títulos individuales en Wimbledon, mientras que Venus levantó cinco trofeos. Serena también conquistó los dobles mixtos en 1998 junto a Max Mirnyi y ambas obtuvieron la medalla de oro olímpica en dobles durante los Juegos de Londres 2012.

Con seis coronas compartidas, igualan el récord histórico de más títulos de dobles femeninos en Wimbledon para una misma pareja, marca que también pertenece a Suzanne Lenglen y Elizabeth Ryan.

Serena no descarta competir en individuales

La expectativa en torno a Serena Williams no se limita al torneo de dobles. Una de las plazas de comodín para el cuadro femenino individual permanece sin asignarse, lo que ha alimentado las especulaciones sobre una posible participación en ambas modalidades.

Mientras tanto, Wimbledon también confirmó invitaciones para jugadores como Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov y Nick Kyrgios. Sin embargo, gran parte de la atención mediática continúa centrada en las hermanas Williams, cuyo regreso promete convertirse en uno de los principales atractivos de la edición 2026 del torneo que comenzará el próximo 29 de junio.