Volkanovski vs Evloev encabezarán UFC 333 en Abu Dhabi

Además de las dos peleas titulares, la función contará con el combate de peso completo entre Alexander Volkov y Rizvan Kuniev

UFC 333 tendrá una doble disputa de campeonato cuando Alexander Volkanovski defienda el cinturón de peso pluma ante el invicto Movsar Evloev, mientras Petr Yan y Merab Dvalishvili completarán su trilogía por el título de peso gallo en el mismo evento.

La cartelera fue anunciada oficialmente durante la transmisión de UFC 330 y se llevará a cabo el próximo 24 de octubre en la Etihad Arena de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Volkanovski expone su legado ante un retador invicto

Alexander Volkanovski regresará al octágono después de superar por segunda ocasión a Diego Lopes a inicios de 2026, resultado con el que completó la primera defensa de su segundo reinado en las 145 libras.

El australiano, con récord profesional de 28-4, tendrá enfrente al contendiente número uno de la categoría, Movsar Evloev, quien llegará a la primera pelea de campeonato de su trayectoria con una marca perfecta de 20-0.

El ruso debutó en UFC durante 2019 y desde entonces acumula diez triunfos consecutivos dentro de la empresa. Su recorrido incluye victorias sobre Lerone Murphy, Aljamain Sterling, Arnold Allen y Diego Lopes, aunque todos sus combates en el octágono han terminado por decisión.

Evloev ha construido su ascenso mediante la presión, los derribos y el control sobre sus adversarios. Suma 49 derribos dentro de UFC y registra una efectividad cercana al 52 por ciento, números que pondrán a prueba la defensa de Volkanovski, quien ha neutralizado aproximadamente tres de cada cuatro intentos de derribo recibidos.

El combate también tendrá implicaciones históricas para el campeón. Volkanovski se encuentra igualado con José Aldo con ocho victorias en peleas titulares del peso pluma, por lo que un triunfo en Abu Dabi le permitiría establecer una nueva marca en la división.

Yan y Dvalishvili definirán su rivalidad

La pelea coestelar enfrentará por tercera ocasión a Petr Yan y Merab Dvalishvili, con el campeonato de peso gallo en disputa y la serie empatada con una victoria para cada uno.

Dvalishvili ganó el primer enfrentamiento por decisión unánime en marzo de 2023, luego de imponer una presión constante y completar 11 de sus 49 intentos de derribo durante cinco asaltos.

Yan respondió en la revancha celebrada en UFC 323, donde superó al georgiano por decisión para recuperar el cinturón y poner fin a su racha de 14 victorias consecutivas. El ruso conectó 139 golpes significativos y consiguió cinco derribos, mientras Dvalishvili acumuló 134 impactos y dos derribos.

La tercera pelea representará la primera defensa del nuevo reinado de Yan, quien llegará con marca de 20-5 y cuatro triunfos consecutivos. Dvalishvili, con récord de 21-5, intentará recuperar un campeonato que defendió ante algunos de los principales nombres de la categoría.

UFC 333 suma nombres importantes a su cartelera

Además de las dos peleas titulares, la función contará con el combate de peso completo entre Alexander Volkov y Rizvan Kuniev, así como el duelo de peso pluma entre Arnold Allen y Aaron Pico.

También fueron anunciados los enfrentamientos Lone’er Kavanagh contra Ramazan Temirov, Dominick Reyes ante Azamat Murzakanov, Nikita Krylov frente a Abdul-Rakhman Yakhyaev y Grant Dawson contra Nurullo Aliev.

UFC 333 llegará así con dos combates de alto valor deportivo: Volkanovski buscará proteger su legado frente a un retador que nunca ha perdido, mientras Yan y Dvalishvili resolverán una rivalidad que ya produjo dos peleas con desarrollos completamente distintos.