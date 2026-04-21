Viven toda una fiesta en la Gran Carrera Azteca 2026

Más de 1,000 corredores participaron en la segunda edición de la Gran Carrera Azteca 2026 celebrada ayer domingo en el centro de Monterrey

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Con el corazón latiendo al ritmo de cada paso, y una ferviente pasión que mitigó el frio y la lluvia, la Gran Carrera Azteca 2026 se convirtió en una verdadera fiesta que reunió a más de 1,000 corredores en el centro de Monterrey.

Desde muy temprano, familias completas hasta con la mascota y grupos de runners llegaron a la línea de salida y meta para activar cuerpo y mente en el espíritu deportivo que conlleva esta carrera en sus tres categorías de uno, cinco y 10 kilómetros de distancia.

A lo largo del recorrido, no faltaron las porras, el apoyo de amigos, familias y hasta de botargas para alentar a los corredores, convirtiendo cada kilómetro en un impulso extra para llegar a la tan ansiada meta.

La participación de elementos de Bomberos de Nuevo León fue un momento emotivo, ya que forma parte de su preparación para atender la emergencia, cargando con su uniforme completo como en cada situación.

“Ha sido algo duro... a nosotros se nos presentan día a día las emergencias, los incendios más que nada. Entonces, tenemos que estar preparados para este tipo de emergencias porque si en el entrenamiento es duro, imagínate en la vida real”, dijo Jorge Garay, bombero, en una entrevista, ayer en el evento.

Lo más hermoso de estos momentos de la vida siempre es pasarlos en familia, generando memorias únicas, así como las de Francisco Pachicano y su hija Valeria, quienes ganaron en sus respectivas ramas de la distancia de los cinco kilómetros.

“Es que como desde chiquita corría, de ahí fui viendo a mi papá que ganaba... y desde ahí me empezó a gustar”, indicó Valeria en la charla.

“Pues sí, feliz más que nada porque estamos aquí en familia y con este clima, que Dios nos bendice en todo esto”, expresó Francisco.

Más allá de los tiempos y las medallas, la Gran Carrera Azteca 2026 dejó claro que Monterrey sabe unirse a través del deporte, en una jornada donde lo importante no fue sólo competir, sino compartir, convivir y celebrar el esfuerzo colectivo.