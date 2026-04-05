¡Visca Barça! Barcelona remonta y vence al Atletico de Madrid

El arranque fue disputado, con ambos equipos buscando imponer condiciones, pero fue el conjunto colchonero el que logró abrir el marcador

El FC Barcelona consiguió una victoria clave tras imponerse 2-1 al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano, en un partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga que tuvo intensidad, momentos de polémica y un cierre decisivo para el conjunto blaugrana.

Atlético pega primero con Giuliano Simeone

El arranque fue disputado, con ambos equipos buscando imponer condiciones, pero fue el conjunto colchonero el que logró abrir el marcador. Giuliano Simeone marcó el 1-0 al minuto 39, tras una jugada dentro del área que definió con precisión para vencer al arquero rival.

El gol reflejaba el buen planteamiento del Atlético, que logró incomodar al Barcelona y cerrar espacios durante varios lapsos del primer tiempo.

Reacción inmediata del Barcelona y expulsión clave

La respuesta del conjunto catalán fue prácticamente inmediata. Marcus Rashford igualó el marcador al minuto 42, luego de una jugada colectiva que terminó con una definición efectiva dentro del área.

Antes del descanso, el partido tuvo un momento determinante con la expulsión de Nico González, lo que dejó al Atlético de Madrid con diez jugadores para toda la segunda mitad y cambió por completo el desarrollo del encuentro.

Barcelona domina, pero Atlético resiste

Para la segunda parte, el Barcelona asumió el control del balón y generó mayor volumen ofensivo, aprovechando la superioridad numérica. Sin embargo, el Atlético se mantuvo sólido en defensa y logró contener los intentos del rival durante gran parte del complemento.

El equipo rojiblanco apostó por el orden y el desgaste del rival, mientras que los visitantes insistieron con llegadas constantes, aunque sin claridad en el último toque.

Lewandowski aparece en el momento clave

Cuando el empate parecía mantenerse, apareció Robert Lewandowski al minuto 88, quien aprovechó un rebote dentro del área para marcar el 2-1 definitivo y sellar la remontada del Barcelona.

El tanto llegó en un momento clave y terminó por reflejar la insistencia del equipo visitante en la recta final del partido.

Así quedan en la tabla tras el resultado

Con este triunfo, el FC Barcelona alcanzó los 76 puntos y se mantiene como líder de LaLiga, ampliando su ventaja en la cima y dando un paso importante en la lucha por el título.

Por su parte, el Atlético de Madrid se quedó con 57 unidades, ubicándose en la cuarta posición de la tabla general, aunque alejándose de la pelea directa por el campeonato.

Un triunfo con peso en la pelea por el título

La victoria cobra mayor relevancia para el Barcelona al tratarse de un rival directo, además de que el resultado se da en una etapa clave del torneo, donde cada punto comienza a definir el rumbo del campeonato.

En contraste, el Atlético deja escapar puntos en casa en un partido que se le complicó tras la expulsión, aunque mostró capacidad de resistencia ante uno de los equipos más fuertes del torneo.