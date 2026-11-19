La peleadora de Brasil de 38 años, cierra su paso por la organización con nueve victorias y cinco derrotas en 14 combates

Virna Jandiroba anunció este miércoles 18 de noviembre su salida de UFC, una decisión que la sorprendió mientras todavía figuraba como número 3 del ranking de peso paja. La brasileña, que disputó el campeonato de la división en 2025, aseguró que continuará peleando y que su equipo ya evalúa nuevas oportunidades.

“Me tomó por sorpresa en este momento de mi carrera”, expresó en un video publicado en sus redes sociales. La peleadora explicó que consideraba estar en una buena etapa competitiva cuando recibió la noticia.

Sale con seis victorias en sus últimas ocho peleas

Jandiroba, de 38 años, cierra su paso por la organización con nueve victorias y cinco derrotas en 14 combates. Su récord profesional es de 23 triunfos y cinco descalabros.

Su última presentación ocurrió el 7 de noviembre, cuando perdió por decisión unánime ante Tatiana Suarez en Las Vegas, apenas 11 días antes de anunciar su salida. Previamente, había derrotado a Tabatha Ricci en abril.

La brasileña acumuló seis victorias en sus últimas ocho apariciones. En ese periodo, únicamente cayó frente a Suarez y Mackenzie Dern, quien la venció por decisión unánime en octubre de 2025, durante la disputa del cinturón vacante en UFC 321.

Jandiroba descarta el retiro y busca dónde continuar

Conocida como “Carcará”, llegó a UFC en 2019 después de ser campeona de Invicta FC. Durante su trayectoria en el octágono consiguió triunfos sobre Angela Hill, Marina Rodríguez, Amanda Lemos y Yan Xiaonan, entre otras rivales.

Una racha de cinco victorias consecutivas le permitió alcanzar la oportunidad de disputar el título ante Dern. Aunque no conquistó el cinturón, recordó esa experiencia como uno de los momentos importantes de su carrera.

“Ya era atleta antes de estar en UFC y voy a seguir siéndolo fuera de UFC”, afirmó, en declaraciones traducidas del portugués.

Jandiroba señaló que conserva la motivación para entrenar y competir. Su equipo y representante ya exploran alternativas, aunque todavía no anunció una nueva promotora, rival o fecha de regreso.