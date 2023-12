 Viral: Joven cae a barranco por realizar maniobra de parkour

El parkour ha ganado popularidad como deporte extremo en ciudades de todo el mundo. Sin embargo, en las últimas horas, un video ha capturado la atención en las redes sociales, mostrando el momento exacto en el que un joven cae por un barranco al intentar realizar una arriesgada maniobra.

En la grabación de 14 segundos, se observa al protagonista preparándose para un salto en el aire, mientras un amigo observa a su lado. Sin embargo, lo inesperado ocurre cuando el joven se dirige hacia el precipicio, y nadie puede intervenir para evitar la peligrosa caída.

El camarógrafo, testigo de la tragedia, detiene el video y grita en un intento de socorrer a su amigo. Aunque se desconoce la ubicación exacta del hecho, el clip ha ganado una considerable popularidad en la red social 'X', propiedad de Elon Musk.

Con más de 262 mil reproducciones, los comentarios en la publicación expresan una mezcla de asombro y humor negro. Algunos mensajes incluyen: "Pero quedó perro el video apoco no", "Y se marchó", "Por eso no nos visitan los extraterrestres jajaja", o "El salto no se incluía en el presupuesto, fue un extra bonus".

Este incidente destaca la importancia de practicar deportes extremos con responsabilidad y conciencia de los riesgos involucrados. La viralización del video también resalta la fascinación y el impacto que las hazañas extremas tienen en las plataformas de redes sociales.

