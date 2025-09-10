¡Vino salado! Venezuela mantiene su maldición de no ir al Mundial

Cuando parecía que el formato de 48 selecciones sería la oportunidad para la "Vinotinto" de avanzar a la Copa del Mundo, el equipo no avanzó ni a Repechaje

La Selección de Venezuela tuvo su debut competitivo hace más de 87 años, en los que disputó más de 20 ediciones de Copa América y muchísimas eliminatorias, sin embargo, es el único miembro de Conmebol que nunca participó en un Mundial.

Cuando parecía que el formato ultra ampliado de 48 selecciones sería por fin la oportunidad para la "Vinotinto" de avanzar a la máxima fiesta del fútbol, el equipo firmó el peor papelón de su historia y no logró ni avanzar a Repechaje.

Los comandados por Néstor Lorenzo terminaron en la posición 8 de 10, con 18 puntos y necesitaban urgentemente del triunfo frente a Colombia para ir a Reclasificación, no obstante, se fueron humillados 6-3 por Colombia en su propia casa.

Por otro lado, Bolivia firmó una hazaña y logró su boleto a la Repesca, en la que buscará llegar al segundo Mundial de su historia, luego de su debut en Estados Unidos 1994.

A lo largo de su historia pasaron grandes jugadores como Juan Arango, Salomón Rondón, Tomás Rincón o Fernando Amorebieta pasarán a la historia como algunos de los grandes venezolanos que nunca pudieron jugar una Copa del Mundo.

Este fracaso no pasó desapercibido, pues en redes sociales le llovió duro a la Selección, pues los aficionados consideraron una vergüenza que su equipo no haya sido parte de los siete que pueden pelear por el Mundial, pese a que solo hay 10 en Conmebol.

A la "Vinotinto" solo le resta renacer de sus cenizas y dentro de algunos años volver a alzar la cara para pelear por un boleto para el la Copa Centenario, donde nuevamente participarán 48 equipos. ¿Será la buena para ellos?