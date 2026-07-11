Vinícius se dice frustrado y pide perdón por actuación de Brasil

Vinícius fue el jugador más destacado de la selección de Brasil durante este Mundial, al firmar cuatro goles y una asistencia

El delantero brasileño Vinícius Junior afirmó este viernes sentir una "frustración absurda" ante la eliminación temprana de la selección en el Mundial y se disculpó por la actuación del conjunto.

"Pido disculpas y lucharé por nuestro sueño de volver a la cima del mundo", dijo en un mensaje publicado en sus redes sociales, cinco días después de que la Canarinha perdiera 2-1 contra Noruega en octavos de final.

El jugador del Real Madrid afirmó que Brasil contaba con un equipo "suficientemente fuerte" para llegar más lejos, pero que no se consiguió.

"Vestir la camiseta de la selección es el mayor orgullo de mi vida y salir del Mundial en octavos es un sentimiento difícil de explicar", declaró.

Vinícius dijo que había decidido escribir el mensaje tras unos días de "reflexión", por considerar "injusto" quedarse en silencio después del apoyo recibido por tantos aficionados.

"Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré, cuánto quería esto por ustedes y por mi familia", apuntó en la publicación, junto a una imagen de él estirado en el césped de un estadio.

Vinícius fue el jugador más destacado de la selección durante este Mundial, al firmar cuatro goles y una asistencia, lo que no impidió que el país igualara su segunda peor participación de la historia en el torneo.

Tras la derrota, el jugador se fue directamente de vacaciones, antes de tener que reincorporarse a las filas del Real Madrid para el inicio de la temporada.