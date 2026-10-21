Vinicius regresa a la convocatoria del Real Madrid para Champions

El técnico Jose Mourinho confirmó en la rueda de prensa previa al duelo ante el Leipzig que Vinicius sería titular en la Liga de Campeones

El brasileño Vinicius, que se encuentra cumpliendo sanción de cuatro partidos en LaLiga tras ser expulsado ante el Villarreal, es la novedad de la convocatoria del Real Madrid para el partido de la tercera jornada de la Liga de Campeones contra el Leipzig, en la que siguen ausentes Asencio, Rodrygo y Mendy.

El delantero brasileño cumplió ante el Sevilla el pasado fin de semana el primero de sus cuatro encuentros de suspensión. Los otros tres serán frente a Barcelona, Racing y Valencia, todos fuera de casa.

Entre tanto, Jose Mourinho ya adelantó en la rueda de prensa posterior al partido contra el equipo hispalense que Vinicius sería titular en la Liga de Campeones, y lo volvió a confirmar en la previa de la visita del Leipzig.

Repite presencia en la lista del técnico portugués Éder Militao, que adelantó los plazos previstos de su recuperación y volvió a los terrenos de juego frente al Sevilla, después de una ausencia de casi seis meses, desde que cayera lesionado ante el Alavés en el mes de abril.

Las bajas son las ya habituales: Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha; Rodrygo, que ya ha completado sesiones individuales sobre el césped, pero todavía no entrena con el grupo; y Mendy, en la recta final de su recuperación y que ya trabaja junto a sus compañeros, si bien no está inscrito en la lista del Real Madrid para la Liga de Campeones.

Como tercer portero, el canterano Sergio Mestre regresó a la posición después de un encuentro de ausencia, ya que había sido sustituido en el partido frente al Sevilla por su compañero Javi Navarro.

Lista de convocados del Real Madrid para el partido contra el Leipzig

. Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

. Defensas: Trent, Dumfries, Militao, Huijsen, Rüdiger, Konaté, Carreras y Cucurella.

. Centrocampistas: Camavinga, Bellingham, Fede Valverde, Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler y Thiago Pitarch.

. Delanteros: Vinicius, Endrick, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande.