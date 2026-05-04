Vinícius jr lidera triunfo del Real Madrid 2-0 ante Espanyol

El Real Madrid se posiciona en el segundo lugar de la tabla con 77 puntos, por detras del FC Barcelona quien es el lider con 88 puntos

El Real Madrid cumplió con su parte en la recta final del campeonato al imponerse 2-0 al RCD Espanyol en el RCDE Stadium, un resultado que no solo le permite mantenerse en la pelea, sino que también evita el alirón anticipado del FC Barcelona en LaLiga.

El encuentro se resolvió en la segunda mitad gracias a un doblete de Vinícius Jr., quien apareció en momentos clave para inclinar la balanza en favor del conjunto blanco, luego de un primer tiempo marcado por la imprecisión ofensiva.

Durante la primera mitad, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti con un planteamiento ofensivo no logró traducir su dominio en el marcador. A pesar de intentos desde media distancia y aproximaciones por las bandas, la falta de claridad en el último toque mantuvo el empate sin goles.

El Espanyol, por su parte, generó las ocasiones más claras antes del descanso. Un remate de cabeza de Leandro Cabrera y disparos de Roberto Fernández y Sergi Darder pusieron a prueba a Andriy Lunin, aunque sin lograr abrir el marcador.

El partido también tuvo un momento clave al minuto 25, cuando el árbitro mostró tarjeta roja directa a Omar El Hilali por una falta sobre Vinícius. Sin embargo, tras revisión en el VAR, la decisión se modificó a amarilla, manteniendo la igualdad numérica.

Respuesta contundente en la segunda mitad

El panorama cambió tras el descanso, en apenas ocho minutos, el Real Madrid dejó claro que no cedería terreno en la lucha por el título.

La recompensa llegó al minuto 55, cuando el brasileño, tras una jugada individual dentro del área, definió en el mano a mano para firmar el 0-1. El gol desestabilizó al conjunto local, que se vio obligado a adelantar líneas.

Con espacios al frente, el Real Madrid encontró su mejor versión. Al minuto 66, Vinícius volvió a aparecer, esta vez tras una asistencia de lujo de Bellingham, para colocar el 0-2 definitivo con un remate colocado.

A partir de ese momento, el equipo blanco controló el ritmo del partido, incluso generando opciones para ampliar la ventaja, mientras que el Espanyol no encontró la forma de reaccionar.

Impacto en la tabla y cierre del torneo

Con este resultado, el Real Madrid se posiciona en el segundo lugar de la tabla con 77 puntos, manteniéndose como el principal perseguidor del FC Barcelona, líder con 88 unidades, y aplazando cualquier intento de celebración anticipada del título.

En contraste, el Espanyol se mantiene en una situación comprometida. El conjunto catalán permanece en la posición 13 con 39 puntos y acumula una racha prolongada sin victorias, lo que lo mantiene lejos de cualquier aspiración en el cierre del torneo.

Así, el Real Madrid saca adelante un partido clave en el tramo final de LaLiga, respaldado por la contundencia de Vinícius y con la misión de cerrar la temporada con la mayor presión posible sobre el liderato.