Vinícius Jr. habría alcanzado un acuerdo personal con Arsenal

El equipo inglés estaría dispuesto a romper su estructura salarial y ofrecerle el contrato más elevado de su historia, con 400 mil libras semanales

El futuro de Vinícius Júnior vuelve a colocarse en el centro del mercado europeo, luego de que reportes surgidos en Inglaterra señalaran que el delantero brasileño habría alcanzado un principio de acuerdo contractual con el Arsenal.

El entendimiento contemplaría las condiciones personales para un contrato de cinco temporadas y convertiría al atacante en uno de los futbolistas mejor pagados del conjunto londinense.

Sin embargo, la operación todavía está lejos de considerarse cerrada, ya que no existe un acuerdo entre el Arsenal y el Real Madrid por el traspaso.

Arsenal habría acordado condiciones con Vinícius

La información más reciente apunta a que representantes del Arsenal mantuvieron conversaciones con Roc Nation Sports, agencia encargada de manejar la carrera del futbolista, para definir las bases económicas de una posible llegada al Emirates Stadium.

El equipo inglés estaría dispuesto a romper su estructura salarial y ofrecerle el contrato más elevado de su historia, con versiones que colocan la propuesta por encima de las 400 mil libras semanales.

Este supuesto acuerdo personal permitiría al Arsenal avanzar en uno de los fichajes más ambiciosos del mercado, aunque únicamente representa una primera etapa del proceso.

Para concretar la transferencia, el club todavía tendría que presentar una oferta capaz de convencer al Real Madrid.

Real Madrid busca evitar una salida gratuita

Vinícius tiene contrato con el conjunto español hasta el 30 de junio de 2027, por lo que entró en el último año de su vínculo. Si no firma una renovación, podría negociar libremente con clubes extranjeros a partir de enero y marcharse sin dejar una compensación económica al finalizar la temporada.

Ante este escenario, el Real Madrid habría presentado una última propuesta para extender el contrato del brasileño. El salario, los derechos de imagen y una posible prima aparecen entre los principales puntos que han impedido alcanzar un entendimiento definitivo.

La postura de la institución española continúa siendo conservarlo, mientras el cuerpo técnico lo considera una pieza importante para la próxima campaña. No obstante, la falta de avances en la renovación podría abrir la posibilidad de escuchar ofertas antes del cierre del mercado.

El fichaje todavía depende de una negociación entre clubes

Hasta el momento, no se ha confirmado una oferta formal del Arsenal al Real Madrid ni conversaciones directas para establecer el precio del futbolista. Por esta razón, el posible acuerdo con Vinícius no garantiza que la transferencia vaya a realizarse.

La eventual llegada de Yan Diomande al conjunto madridista también aumentó las especulaciones, debido a que el marfileño actúa principalmente por el extremo izquierdo. Sin embargo, el joven atacante no sería considerado necesariamente como reemplazo del brasileño y ambos podrían formar parte del mismo proyecto.

Arsenal analiza diferentes opciones para reforzar esa posición, pero Vinícius representa la alternativa de mayor impacto deportivo y comercial. Su contratación requeriría una inversión elevada tanto por el traspaso como por el salario, además de posibles movimientos de salida para mantener el equilibrio financiero de la plantilla.

Por ahora, el interés inglés es concreto y existe una versión sobre un principio de acuerdo contractual, pero el futuro de Vinícius permanece sujeto a las negociaciones con el Real Madrid y al resultado de las conversaciones para renovar su vínculo en España.