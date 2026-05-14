Vini Jr. abre un bufete de abogados para víctimas de racismo

El despacho ofrecerá acompañamiento legal sin costo a víctimas de conductas racistas tanto en instituciones educativas como dentro del entorno deportivo.

El futbolista brasileño Vinícius Júnior anunció la creación de un despacho jurídico enfocado en brindar asesoría legal gratuita a personas víctimas de racismo y actos de discriminación, principalmente en ámbitos relacionados con el deporte y la educación.

La iniciativa, denominada “Escritório Antirracista”, fue presentada este miércoles en una fecha significativa para Brasil, al conmemorarse un aniversario más de la abolición de la esclavitud en el país sudamericano, ocurrida el 13 de mayo de 1888.

Vinícius Júnior impulsa lucha contra el racismo

A través de sus redes sociales, el delantero del Real Madrid recordó la importancia histórica de esta fecha y señaló que, pese al fin oficial de la esclavitud, la igualdad aún no ha sido alcanzada para todas las personas.

El nuevo proyecto, impulsado mediante el Instituto Vini Jr., tiene como objetivo fortalecer las acciones contra la discriminación racial y ofrecer respaldo jurídico a quienes enfrenten este tipo de situaciones en espacios que deberían garantizar seguridad e igualdad.

Apoyo legal gratuito para víctimas

De acuerdo con el comunicado difundido por la organización, el despacho ofrecerá acompañamiento legal sin costo a víctimas de conductas racistas tanto en instituciones educativas como dentro del entorno deportivo.

La iniciativa forma parte de las acciones sociales que el futbolista brasileño ha promovido durante los últimos años, especialmente tras los múltiples episodios de insultos racistas que él mismo ha denunciado en partidos disputados en España y competiciones europeas.

Brasil castiga el racismo con cárcel

En Brasil, los delitos relacionados con racismo y expresiones discriminatorias son considerados graves y no prescriben ante la ley. Las penas contempladas por este tipo de conductas pueden alcanzar condenas de entre dos y cinco años de prisión.

En 2023, Vinícius Júnior recibió el Premio Sócrates de la FIFA gracias a su trabajo social y a las campañas que encabeza en favor de la igualdad y el combate contra la discriminación racial.