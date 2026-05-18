Vingegaard vuelve a golpear en el Giro y acecha a Eulálio

El danés sumó otra victoria en alta montaña en la novena etapa, recortó tiempo en la general y mete presión al líder portugués antes de la decisiva contrarreloj

El ciclista Jonas Vingegaard volvió a imponer su jerarquía en el Giro de Italia al conquistar este domingo la novena etapa, firmando su segundo triunfo en apenas tres días y enviando un mensaje claro a sus rivales en la lucha por la maglia rosa.

El corredor danés de Visma-Lease a Bike, señalado desde el inicio como gran favorito al título, repitió su dominio en final en alto tras su victoria previa en Blockhaus y volvió a exhibir su fortaleza en la exigente subida de categoría especial a Corno alle Scale.

La jornada, de 184 kilómetros entre Cervia y Corno alle Scale, parecía encaminada hacia una victoria de Giulio Ciccone, quien protagonizó una valiente escapada y llegó a soñar con el triunfo en solitario.

Segunda victoria de Vingegaard en el Giro de Italia.



El danés es el más fuerte en la montaña, pero quiere gastar lo mínimo pensando en el Tour.



De nuevo, escasa renta con Felix Gall, que aguantó a 12” y poco margen con un heroico Eulalio que sigue líder. pic.twitter.com/8CoCQoXcK1 — Borja Sánchez (@Borja_Sz_Rojo) May 17, 2026

Sin embargo, el pelotón aceleró en el ascenso final y la carrera cambió por completo cuando Felix Gall lanzó un ataque decisivo. Vingegaard respondió de inmediato, se pegó a su rueda y ambos terminaron alcanzando a Ciccone a solo 1.7 kilómetros de la meta.

Gall intentó forzar la colaboración del danés, pero Vingegaard esperó con paciencia estratégica hasta el último kilómetro, momento en el que lanzó un ataque letal para cruzar la meta con 12 segundos de ventaja sobre el austríaco.

Davide Piganzoli completó el podio de la etapa, a 34 segundos.

Eulálio resiste, pero su ventaja se reduce

Aunque Afonso Eulálio logró limitar daños al terminar quinto, a 41 segundos de Vingegaard, el portugués vio recortada su ventaja en la clasificación general.

Pese a ello, conserva el liderato con 2 minutos y 24 segundos sobre el danés, mientras Gall se mantiene tercero, a 35 segundos de Vingegaard.

La diferencia sigue siendo considerable, pero el ritmo ascendente del dos veces campeón del Tour de Francia amenaza con cambiar el panorama de la carrera.

El Giro vivirá ahora su segundo día de descanso este lunes antes de afrontar el martes una etapa crucial: la única contrarreloj individual de esta edición.

Serán 42 kilómetros llanos entre Viareggio y Massa, un terreno donde Vingegaard podría seguir descontando tiempo y ejercer aún más presión sobre Eulálio en la pelea por el liderato.