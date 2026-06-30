Vincent Janssen vuelve a Monterrey para ver partido mundialista

Janssen vistió la camiseta de Monterrey entre 2019 y 2022, etapa en la que se convirtió en un futbolista querido por la hinchada debido a su entrega

El regreso de Vincent Janssen a Monterrey despertó nostalgia entre la afición albiazul, luego de que el exdelantero de Rayados visitara la ciudad para presenciar el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Países Bajos y Marruecos.

El atacante neerlandés volvió a Monterrey, ciudad que fue su casa durante su etapa como jugador albiazul, y aprovechó su visita para enviar un mensaje a los aficionados regiomontanos.

Vincent Janssen vuelve al Estadio Monterrey

En un video difundido por Rayados, el llamado "Toro" expresó su felicidad por regresar a la ciudad y por apoyar a la selección de Países Bajos en un escenario que conoce muy bien.

"Los extraño gente de Monterrey, estoy muy feliz de estar aquí de vuelta", expresó Janssen.

"Estoy muy contento de apoyar a la selección nacional de Países Bajos esta noche en el estadio", agregó.

El exjugador también reconoció que, pese al tiempo transcurrido desde su salida del club, todavía percibe el cariño de la afición regiomontana.

"Esta es la primera vez que regreso, y todavía siento el cariño de los fans", señaló.

¡Vincent está en Casa! 🏟️⛰️ El Toro listo para apoyar a 🇳🇱.



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Un vínculo especial con la afición de Rayados

Janssen vistió la camiseta de Monterrey entre 2019 y 2022, etapa en la que se convirtió en un futbolista querido por la hinchada debido a su entrega, intensidad y conexión con el público.

Durante su paso por Rayados, el delantero formó parte del plantel que conquistó el Apertura 2019, la Copa MX 2019-2020 y la Liga de Campeones de la Concacaf 2021, además de integrar el equipo que logró el tercer lugar en el Mundial de Clubes 2019.

Su regreso a la Sultana del Norte generó comentarios positivos entre seguidores albiazules, quienes recordaron algunos de sus momentos más importantes con el club.

El "Toro" no descarta volver a reencontrarse con Rayados

Durante su mensaje, Janssen dejó abierta la posibilidad de volver a vivir un partido de Rayados en el Estadio Monterrey, ahora desde la tribuna y rodeado nuevamente por la afición.

"Realmente espero que cuando regrese al estadio para un partido de Rayados, vea a todos los aficionados ahí otra vez", expresó.

Además de su historia con Monterrey, Janssen también fue parte de la selección de Países Bajos entre 2016 y 2022, disputando 22 partidos y anotando siete goles con el combinado nacional, al que acudió a respaldar en su visita a Monterrey.