Viernes Botanero: Tigres, urgido de triunfo, se enfrenta a Juárez

Tigres busca hoy viernes volver a la senda de la victoria al visitar a Juárez en actividad de la jornada 9 del Apertura 2026

La actividad de la jornada 9 del Apertura 2026 arranca este viernes con una doble función del tradicional Viernes Botanero a través de la pantalla de Azteca 7, donde Puebla recibirá al Atlante y más tarde Juárez hará lo propio ante Tigres.

Puebla vs Atlante

En el Estadio Cuauhtémoc, Puebla buscará mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación luego de mostrar un desempeño competitivo durante las primeras jornadas del torneo. La Franja llega con la misión de hacer valer su condición de local frente a un Atlante que necesita sumar para escalar posiciones y recuperar terreno tras resultados irregulares en fechas recientes.

El conjunto poblano inicia la jornada ubicado en zona de pelea por la Liguilla, mientras que los Potros intentarán dar la sorpresa en una de las plazas más complicadas del circuito.

Juárez vs Tigres

Más tarde, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos enfrentarán a unos Tigres urgidos de reencontrarse con la victoria.

El cuadro fronterizo llega presionado por un arranque complicado, mientras que los regiomontanos buscan abandonar la parte baja de la clasificación y acercarse a los puestos de fase final.

El duelo se presenta como una oportunidad para ambos clubes de cambiar el rumbo de su campeonato, en un choque donde los puntos tendrán un valor especial para mantenerse en la pelea dentro del Apertura 2026.

Programación del Viernes Botanero

Puebla vs Atlante | 19:00 horas | Azteca 7

Juárez vs Tigres | 21:00 horas | Azteca 7