Viernes Botanero: Tigres enfrenta prueba exigente ante Toluca

Con la presión de sumar tres puntos y frente al líder del campeonato, Tigres afrontará una noche clave para sus aspiraciones

Tigres tendrá una de sus pruebas más exigentes del Apertura 2026 cuando reciba este viernes a Toluca en el Estadio Universitario, en duelo correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX.

El conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich llega al compromiso con la necesidad de confirmar una mejoría en su desempeño luego de un inicio de torneo por debajo de las expectativas.

Los felinos suman apenas 10 puntos después de 10 jornadas, producto de dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, números que los mantienen en la parte baja de la clasificación y lejos de los puestos de Liguilla.

A pesar de ello, Tigres encarará el encuentro con mayor confianza tras vencer 1-0 a Puebla en su compromiso más reciente antes de la Fecha FIFA. El triunfo permitió cortar una racha irregular y mantener vivas las aspiraciones de remontar posiciones durante la segunda mitad de la fase regular.

La falta de contundencia ha sido uno de los principales problemas del cuadro auriazul. En diez partidos disputados, el equipo registra 10 goles anotados y 13 recibidos, una cifra poco habitual para una plantilla acostumbrada a competir por los primeros lugares del futbol mexicano.

Del otro lado estará un Toluca que atraviesa un presente completamente distinto. Los Diablos Rojos llegan como líderes del Apertura 2026 con 20 unidades y buscarán consolidar su posición en la cima de la tabla. El equipo de Antonio Mohamed ha mostrado una de las ofensivas más productivas del campeonato y se mantiene como uno de los principales candidatos al título.

Además del presente de ambos clubes, el partido tiene ingredientes adicionales debido a la reciente rivalidad entre estas instituciones. Toluca derrotó a Tigres en la Final del Apertura 2025 y posteriormente volvió a imponerse en la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, por lo que los universitarios intentarán cobrar revancha ante su afición.

Dónde ver el partido Tigres vs Toluca

El encuentro formará parte de la tradicional programación del Viernes Botanero de TV Azteca, por lo que podrá verse en televisión abierta a través de la pantalla de Azteca 7.

Fecha: Viernes 9 de octubre de 2026

Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Universitario

Transmisión: Azteca 7, sitio web de Azteca Deportes, App de Azteca Deportes