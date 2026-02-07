Viernes Botanero en el Uni: Tigres, ya urge ganar en casa

Tigres enfrenta este viernes al Santos Laguna con la necesidad de convencer y lograr su primera victoria en casa este torneo

Tigres sale como favorito para sumar tres puntos y acomodarse en la parte alta del Clausura 2026 cuando esta noche se mida al Santos Laguna.

El equipo del entrenador argentino Guido Pizarro suma dos triunfos, un empate, una derrota y siete unidades, cinco menos que el líder Chivas, aunque la asginación pendiente en el actual torneo es lograr su primera victoria ante su afición.

Este encuentro está pactado para arrancar a las 19:00 horas en la cancha del estadio Universitario, el cual tendrá como árbitro central a Katia Itzel García.

Los felinos vieron actividad el pasado martes dentro de la Copa de Campeones de la Concacaf, en la ida de la primera ronda, donde empataron a cero goles ante el Forge FC, bajo un clima gélido en Hamilton, Canadá.

Dónde ver el Tigres vs Santos

Todas las acciones de este partido las podrás disfrutar dentro del Viernes Botanero en la señal de Azteca 7.

Viernes 6 de febrero⁣

18:50 horas

@aztecasiete ⁣⁣⁣

aztecadeportes.com⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

APP Azteca Deportes

Partidos de la quinta jornada del Clausura 2026 de la Liga MX

Viernes: Tigres UANL-Santos Laguna, Necaxa-San Luis, Tijuana-Puebla y Mazatlán-Guadalajara.

Sábado: Querétaro-León, Toluca-Cruz Azul, Atlas-Pumas, Pachuca-Juárez FC y América-Monterrey