Viernes Botanero: Doble cartelera rumbo a recta final de torneo

La Jornada 15 del Apertura 2026 inicia con dos encuentros que podrían marcar el rumbo de varios equipos en la lucha por un lugar en la fase final de la Liga MX

La Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX arranca este viernes con una nueva edición del Viernes Botanero de TV Azteca, que presentará dos encuentros de gran importancia para las aspiraciones de los equipos involucrados: Juárez contra Querétaro y Puebla frente a Pumas, en una fecha que podría resultar decisiva de cara a la lucha por los puestos de fase final.

Juárez busca salir del fondo ante Querétaro

La actividad comenzará a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde los Bravos recibirán a Gallos Blancos en un compromiso entre dos equipos que viven realidades distintas en el certamen.

El conjunto fronterizo llega urgido de resultados y con la intención de abandonar los últimos lugares de la clasificación. Juárez ha tenido un torneo complicado, registrando apenas una victoria en el campeonato y una racha reciente sin triunfos, por lo que necesita aprovechar su condición de local para mantenerse con vida en la recta final del torneo.

Del otro lado aparece un Querétaro que ha mostrado una mejor versión en el Apertura 2026 y que se mantiene en la pelea por puestos de clasificación. Los Gallos buscarán aprovechar el momento anímico y sumar tres puntos que los acerquen todavía más a la fase final.

NI LAS TORMENTAS PUEDEN DETENER UN VIERNES BOTANERO ⛈️ Puebla recibe a Pumas en el Cuauhtémoc, ambos quieren meterse a la liguilla y este duelo esta garantizado para entregarnos un juegazo en la fecha 15 del Apertura 2026 🎽 🆚 🐾 #ViernesBotanero 📅 ⁣⁣⁣Al terminar Juárez vs Querétaro 📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network 💻 https://t.co/Tg0g9G7eK4⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 📱APP TV Azteca y Azteca Deportes — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 28, 2026 Pumas visita a Puebla con la mira puesta en la liguilla Más tarde, a las 21:00 horas, el Estadio Cuauhtémoc será escenario del choque entre Puebla y Pumas, uno de los partidos más atractivos de la jornada. La escuadra universitaria llega a este compromiso con la obligación de seguir sumando unidades para fortalecer sus aspiraciones rumbo a la liguilla. Los auriazules buscarán imponer condiciones fuera de casa ante un Puebla que necesita reaccionar en las últimas fechas para cerrar el torneo con mejores sensaciones. Para La Franja, jugar en casa representa una oportunidad inmejorable para dar una alegría a su afición y complicar las aspiraciones de uno de los equipos con mayor convocatoria del futbol mexicano. Cartelera del Viernes Botanero Juárez vs Querétaro Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Azteca 7 Puebla vs Pumas Hora: 21:00

Estadio: Cuauhtémoc

Transmisión: Azteca 7