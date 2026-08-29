Viernes botanero: así arranca la Jornada 6 de Liga MX

La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX arranca este viernes con tres partidos que abrirán la actividad del llamado viernes botanero

La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX comienza este viernes 28 de agosto con el llamado viernes botanero, que tendrá tres partidos: Atlante vs. León, Necaxa vs. Cruz Azul y Tijuana vs. Pumas.

La actividad se extenderá hasta el domingo con nueve encuentros en total.

Tigres visita a Santos en busca de escalar en la tabla

El sábado, Santos Laguna recibirá a Tigres en uno de los partidos que concentrarán la atención. El conjunto felino buscará sumar en una jornada que puede comenzar a marcar diferencias entre los equipos que pelean por mantenerse en la parte alta.

Rayados cierra la jornada ante San Luis

La actividad del domingo tendrá como uno de sus principales atractivos el Monterrey vs. Atlético de San Luis. Rayados buscará aprovechar su condición de local para sumar puntos y mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

América y Puebla protagonizan el duelo de la jornada

El partido más atractivo de la fecha será el América vs. Puebla, programado para el sábado. Las Águilas llegan como líderes generales con 13 de 15 puntos posibles, mientras que La Franja también atraviesa un buen inicio y se mantiene entre los primeros lugares.

El resultado podría modificar la parte alta de la clasificación y permitirle al América ampliar su ventaja o a Puebla acercarse todavía más al liderato.

El viernes, Necaxa y Cruz Azul abrirán una de las jornadas más importantes para La Máquina. El equipo celeste acumula tres derrotas consecutivas y necesita reaccionar para evitar que su mal momento se prolongue.

Ese mismo día, Atlante enfrentará a León, mientras que Tijuana recibirá a Pumas para cerrar la actividad del viernes.

El sábado también se disputará el Pachuca vs. Chivas. El Rebaño intentará confirmar el buen inicio que ha tenido en el torneo frente a unos Tuzos que apenas han conseguido una victoria.

La jornada sabatina comenzará con Atlas vs. Querétaro, continuará con Pachuca ante Chivas y América frente a Puebla, y terminará con Santos Laguna contra Tigres.

El cierre de la Jornada 6 llegará el domingo con Toluca vs. FC Juárez, antes del enfrentamiento entre Monterrey y Atlético de San Luis.

Así se juega la Jornada 6

Viernes 28 de agosto

19:00 | Atlante vs. León

19:00 | Necaxa vs. Cruz Azul

21:00 | Tijuana vs. Pumas

Sábado 29 de agosto

17:00 | Atlas vs. Querétaro

17:00 | Pachuca vs. Chivas

19:00 | América vs. Puebla

21:00 | Santos Laguna vs. Tigres

Domingo 30 de agosto

18:00 | Toluca vs. FC Juárez

20:00 | Monterrey vs. Atlético de San Luis