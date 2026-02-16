Video viral muestra a John Cena con secuelas físicas

Un video de John Cena caminando con dificultad reavivó el debate sobre las secuelas físicas tras más de 20 años en WWE y su retiro en 2025

Un video viral del exluchador profesional John Cena ha generado preocupación entre sus seguidores al mostrarlo con aparentes dificultades para caminar, meses después de su retiro definitivo de los cuadriláteros.

En las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, se observa al también actor descendiendo de un vehículo con movimientos rígidos, postura encorvada y un paso más lento de lo habitual, lo que muchos interpretaron como secuelas físicas acumuladas tras más de dos décadas en la lucha libre profesional.

Se puede ver a Cena luchando por salir del auto. Tiene la espalda encorvada debido a las locuras que cometió en la WWE durante más de 23 años. Como resultado, ahora camina ligeramente encorvado 🥲 pic.twitter.com/OGMK0lhmI6 — Sabiduría Eterna. (@LealtadSabia) February 12, 2026

Más de 20 años de desgaste en el ring

Durante su carrera en WWE, Cena fue uno de los rostros más emblemáticos de la empresa.

A lo largo de 23 años enfrentó combates de alto impacto, levantamientos constantes de rivales de más de 100 kilogramos y caídas que exigieron al máximo su condición física.

El propio exluchador había reconocido en entrevistas previas que su cuerpo “dolía” y que sentía que era momento de cerrar ese capítulo. A lo largo de su trayectoria, enfrentó múltiples lesiones, entre ellas hernias discales, problemas en rodillas y columna, desgarros musculares y una fusión cervical. En total, superó más de 10 cirugías.

Su despedida oficial

Cena colgó las botas el 13 de diciembre de 2025 durante el evento Saturday Night's Main Event, donde cayó ante Gunther en lo que fue presentado como su última lucha oficial. Tras el combate, dejó sus botas y muñequeras en el ring, en un gesto simbólico de despedida.

Aunque el video reciente ha sido compartido con mensajes alarmistas, no se trata de una reaparición oficial ni de un anuncio relacionado con su salud. Se presume que las imágenes fueron captadas en su vida cotidiana, reflejando el desgaste natural de una carrera marcada por la exigencia física extrema.

Nuevo enfoque fuera del ring

Lejos de la lucha libre, Cena continúa activo en la industria del entretenimiento, consolidando su carrera en Hollywood y participando en eventos públicos. Sin embargo, el impacto acumulado del wrestling profesional parece dejar huella en su día a día.

Para muchos aficionados, el video no hace más que recordar el alto precio físico que pagan las superestrellas del cuadrilátero y reavivar el reconocimiento hacia una de las figuras más influyentes de la lucha libre moderna.