Video: Mexicanos dejan callados a argentinos con cánticos

Aficionados mexicanos y argentinos se vieron las caras en una 'batalla' de porras y cánticos en dónde nuestros paisanos dominaron la situación

Por: Patricia Agüero

Noviembre 20, 2022, 7:00

Previo al inicio de la justa mundialista en Qatar, los aficionados disfrutaban del ambiente deportivo.



Es de conocerse la alegría de los mexicanos en dónde su presencia no pasa desapercibida.



Pero, en esta ocasión no estaban solos y 'alguien' llegó para hacerles frente: eran los argentinos.



Un grupo de aficionados de la albiceleste como también se le conoce a la Selección de Argentina se toparon con un grupo de mexicanos y sin dudarlo comenzaron a cantar y saltar felices en apoyo a su equipo.



Llegó su turno, los mexicanos respondieron de igual manera con un cántico, pero eso sí con mayor alegría que los argentinos, según dejaron ver un video compartido en redes sociales.



Esto era un 'empate', así que los albicelestes volvieron a cantar mientras nuestros paisanos escuchaban atentos.



Llegó el turno de los mexicanos, pero no fue cualquier cántico, fue uno que dejó confundidos a los argentinos que finalmente dejaron de responder.



'Messi, Messi, Messi, Messi', los argentinos no podían refutar a los mexicanos pues creyeron que estaban apoyando a su 'astro' de la Selección Argentina.



Pero, entonces los aficionados del 'Tri' transformaron el 'Messi' por el ¡Mésico, Mésico (sic), México, México!



Esta 'batalla' fue ganada por los aficionados mexicanos, pues los argentinos se retiraron del lugar sin decir más. Mientras que los de 'casa' continuaron cantando: ¡Y ya lo ven, y ya lo ven, somos locales otra vez!



La Selección de Argentina comparte grupo C con la Selección de México por lo que ambas escuadras se estarán enfrentando en la segunda jornada de la fase de grupos.



El partido se llevará a cabo el 26 de noviembre en el estadio Lusail Iconic Stadium (Lusail).



Podrás verlo en Azteca 7 en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México)