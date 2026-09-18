Video: Logra pitcher de los Red Sox un 'inning inmaculado'

El lanzador de Boston logró ponchar a los tres hombres a lo que se enfrentó en la primera entrada del duelo ante Kansas City con solo nueve disparos a home

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El lanzador abridor de los Boston Red Sox, Payton Tolle, consiguió el pasado domingo 13 de septiembre un "inning inmaculado"; en su enfrentamiento ante Kansas City Royals en la MLB.

Todo esto sucedió en la primera entrada y teniendo como escenario el Fenway Park de la ciudad de Boston; al ponchar a sus rivales Nick Loftin, Bobby Witt y Jax Caglianone.

Con esto, Tolle se convierte en el octavo lanzador en la historia del equipo de Massachussetts en conseguir esta hazaña y segundo en realizarlo en la entrada uno de un partido oficial, emulando al legendario Pedro Martínez.

¿Qué es un inning inmaculado?

Un inning inmaculado en el béisbol se produce cuando un lanzador manda "con la carabina al hombro" en una entrada, a los tres bateadores que enfrenta, utilizando el número mínimo posible de lanzamientos, los cuales son exactamente nueve pitcheos y nueve strikes, sin permitir hits, bases por bolas ni errores.

Características principales de los nueve pitcheos: Cada lanzamiento cuenta como strike, ya sea abanicado, cantado o en falta dentro de los primeros dos strikes.

Tres ponches: Los tres outs consumados en la entrada se consiguen exclusivamente por la vía del "chocolate".

Rareza estadística: Es una de las joyas más puras y difíciles de conseguir en el béisbol de las Grandes Ligas (MLB), ocurriendo este fenómeno poco más de un centenar de veces en toda su historia.